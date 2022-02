Am Dienstagvormittag verletzte sich ein 54-jähriger Handwerker schwer. Der Mann befand sich zur Ereigniszeit in einem Betrieb zur Nahrungsmittelherstellung. Er war damit beschäftigt, Verkalkungen in einer industriellen Vermengungsmaschine mittels eines Hochdruckreinigers zu säubern.

Hierbei verklemmte sich wohl der Hochdruckreiniger bzw. dessen Schlauch. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor der Handwerker die Kontrolle über den Schlauch und schlitzte sich mit dem Griffstück der Sprühlanze die Bauchdecke auf. Ein Arbeitskollege des Geschädigten fand den Schwerverletzten und verständigte schnellstmöglich den Notarzt. Ersten Untersuchungen zu Folge war ein Ableben nicht auszuschließen. Aufgrund dieser schweren Verletzung wurde der Handwerker mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt verbracht. Dort konnte der schwerverletzte Mann rechtzeitig operiert werden, sodass er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.