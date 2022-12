Am 26.12.2022, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 50–Jährige mit ihrem Pkw zu einer



Tankstelle in der Münchner Straße. Dort tankte sie 14,38 Liter Benzin im Wert von



24,00 Euro.

Danach begab sich die Frau in die Tankstelle und bezahlte lediglich eine



Schachtel Zigaretten und eine Flasche Wein. Die Tankrechnung wurde nicht bezahlt.



Erst als die 50–Jährige mit ihrem Pkw vom Tankstellengelände fuhr, fiel der



Angestellten der Tankstelle auf, dass die Benzinrechnung nicht bezahlt wurde. Die



verständigten Beamten der Polizeiinspektion Rain konnten die 50–Jährige kurz darauf



an ihrer Wohnadresse antreffen. Im Rahmen des Tatvorwurfs des Tankbetrugs konnte



bei der Frau starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger



Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,00 Promille. Da die 50–Jährige angab,



erst nach der Autofahrt, von der Tankstelle bis nach Hause, Alkohol getrunken zu



haben und somit Nachtrunk geltend machte, wurden zur Durchführung eines



Rückrechnungsgutachtens zwei Blutentnahmen angeordnet. Diese wurden in den



Räumen der PI Rain von einem verständigten Arzt durchgeführt. Der Führerschein der



50–Jährigen wurde sichergestellt. Gegen die 50–Jährige wurden Strafanzeigen wegen



Tankbetrug und Trunkenheit im Verkehr erstattet.

