Rainer rät von Haustieren als Weihnachtsgeschenk ab

Kurz vor Weihnachten appelliert Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) an die Bürger, zum Fest keine Tiere zu verschenken.

Katze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ein Haustier darf kein Spontankauf sein”, sagte der CSU-Politiker der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgabe). “Also bitte, keine Haustiere unterm Weihnachtsbaum. Tiere gehören da nicht hin.”

Rainer ergänzte, er wisse, dass gerade bei Kindern ein Haustier ganz oben auf dem Wunschzettel stehe. “Sich ein Tier anzuschaffen bedeutet allerdings, Verantwortung zu übernehmen und zwar dauerhaft.” Daher müsse man sich vorher sehr genau überlegen und prüfen, “habe ich genug Zeit, genug Platz, genug Muße, um mich dauerhaft um ein Haustier zu kümmern”, sagte Rainer, der als Landwirtschaftsminister auch für den Tierschutz zuständig ist.