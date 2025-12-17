Newsletter
Rainer sieht keine Eingriffsmöglichkeit gegen niedrige Butterpreise

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Trotz der Proteste von Bauern gegen Butterpreise im Bereich von 99 Cent sieht Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) keine Möglichkeit, politisch auf den Preis Einfluss zu nehmen.

“Wir als Bundesregierung beobachten die Lage sehr genau”, sagte Rainer der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe). “In den Markt eingreifen können wir nicht.”

Er habe für den Ärger der Bauern absolutes Verständnis. “Unsere Landwirte brauchen ein gutes und verlässliches Einkommen.” Lebensmittel müssten zwar für die Verbraucher erschwinglich, aber auch ihren Preis wert sein, “damit diejenigen, die sie erzeugen, davon leben können”, ergänzte der Minister. “Es ist gut, dass die Lebensmittelketten mit den Landwirten im Gespräch sind, um Lösungsmöglichkeiten zu finden”, so Rainer.

