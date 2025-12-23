Rainer will verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen.

Rainer sagte der “Rheinischen Post” (Dienstag): “Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen.”

Rainer ergänzte: “Bislang ist das freiwillig. Ich sehe das als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe. Und wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann hilft das auch den Veterinärbehörden vor Ort.” Zeitnah werde er daher einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen. “Die Ampel-Regierung ist daran gescheitert. Wir machen das jetzt”, so der Minister.

Zugleich kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorgehen zu wollen. “Wir müssen da ran, das geht so nicht. Es ist ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen werden”, sagte Rainer.