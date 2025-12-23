Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Rainer will verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen.

Rainer Will Verpflichtende Videoüberwachung In Schlachthöfen
Überwachungskamera (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Rainer sagte der “Rheinischen Post” (Dienstag): “Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen.”

Rainer ergänzte: “Bislang ist das freiwillig. Ich sehe das als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe. Und wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann hilft das auch den Veterinärbehörden vor Ort.” Zeitnah werde er daher einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen. “Die Ampel-Regierung ist daran gescheitert. Wir machen das jetzt”, so der Minister.

Zugleich kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorgehen zu wollen. “Wir müssen da ran, das geht so nicht. Es ist ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen werden”, sagte Rainer.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...

Neueste Artikel