„Rakete“ für die Indians – ECDC Memmingen verpflichtet zwei junge Verteidiger

Der ECDC Memmingen kann weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit vermelden. Mit den jungen Verteidigern Felix Fleischer und Leon Häring sichern sich die Indians die Dienste von zwei talentierten Abwehrspielern, welche ab September am Hühnerberg verteidigen sollen.

Felix Fleischer kommt aus der Oberliga-Nord ins Allgäu. Der 20 Jahre alte Verteidiger spielte in der vergangenen Saison seine erste Oberliga-Runde beim rheinland-pfälzischen Vertreter aus Diez-Limburg. Ausgebildet im Nachwuchs seiner Heimatstadt Mannheim, wechselte Fleischer während seiner DNL-Zeit nach Augsburg, wo er knapp zweieinhalb Jahre für den AEV auflief und auch eine Förderlizenz für den EV Lindau erhielt. In seinem ersten Senioren-Jahr bei den „Rockets“ kam der 1,82m große Defensivakteur auf 14 Punkte in 49 Spielen. In der Maustadt soll sich Memmingens neue Nummer 8 mit guten Leistungen für einen Stammplatz empfehlen.

Sven Müller: „Wir waren bereits früher schon einmal mit Felix in Kontakt und freuen uns, dass es nun mit seiner Verpflichtung geklappt hat. Er kann bereits Oberliga-Erfahrung vorweisen und will sich nun bei uns weiter entwickeln. Das Potential, um eine gute Rolle in unserer Abwehr zu spielen, ist definitiv vorhanden, nun muss er unseren Trainer mit guten Leistungen von sich überzeugen.“

Auch der zweite Neuzugang möchte sich einen Stammplatz in der Indians-Defensive erkämpfen. Der ebenfalls 20-jährige Verteidiger Leon Häring wechselt von den Jung-Eisbären aus Regensburg an den Memminger Hühnerberg. Häring begann seine Laufbahn in seiner Heimatstadt Schweinfurt, ehe zur U16 der Wechsel nach Regensburg folgte. Hier durchlief der Verteidiger alle weiteren Nachwuchsteams, die letzten drei Jahre spielte Häring durchgehend in der DNL, Deutschlands höchster Nachwuchsliga. Mit einer Körpergröße von 1,93m und einem Gewicht von 92 kg gilt der Rechtsschütze, trotz seines jungen Alters, durchaus als imposante Erscheinung, was sich auch in seinem Spielstil widerspiegeln dürfte. Häring selbst beschreibt sich dabei als defensiv ausgerichteten Verteidiger, der durch das Blocken von Schüssen und seinem Körperspiel überzeugen will. Er wird mit der Trikotnummer 53 bei den Indians auflaufen.

Leon Häring: „Ich freue mich sehr darauf, vor vielen Fans in Memmingen zu spielen. Von meiner ersten Senioren-Saison erhoffe ich mir dabei hauptsächlich, dass ich viel Erfahrung sammeln und den Übergang vom Nachwuchs zum Senioren-Eishockey schnell und erfolgreich meistern kann“.

mfr