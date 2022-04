Ralf Rangnick wird neuer Teamchef von Österreichs Nationalelf. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund am Freitag mit. Das ÖFB-Präsidium habe Rangnick „einstimmig zum neuen Teamchef des Nationalteams bestellt“, hieß es.

Ralf Rangnick, über dts Nachrichtenagentur

Der 63-jährige Deutsche, der bis Saisonende noch das Traineramt bei Manchester United innehat, werde sein Amt mit dem Start in die Vorbereitung auf die UEFA-Nations-League-Spiele gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich Ende Mai antreten. Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre, bei einer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA EuroO 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA. „Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen“, sagte Rangnick.

„Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten“, so der designierte Teamchef.