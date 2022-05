Rammstein weiter Nummer eins der Album-Charts

Die Metal-Band Rammstein bleibt an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album „Zeit“ konnte erneut keiner von Platz eins verdrängen.

Radio, über dts Nachrichtenagentur

Platz zwei geht an die britische Band Florence + The Machine mit der neuen Platte „Dance Fever“. Die Schweizer Schlagergruppe Calimeros sichert sich neu mit „Sommersterne“ Rang drei. In den Single-Charts behauptet der Rapper Luciano ebenfalls seine Spitzenposition: „Beautiful Girl“ belegt auch diese Woche Platz eins.

Ion Miles, SiraOne & BHZ verbessern sich mit „Powerade“ von der vierten auf die zweite Position, t-low & Miksu / Macloud halten mit „We Made It“ hingegen Rang drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.