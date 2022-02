Ramona Meinzer zur Vorsitzenden des Hochschulrat der Hochschule Augsburg gewählt

Ramona Meinzer, geschäftsführende Gesellschafterin der Aumüller Aumatic GmbH, ist bei der gestrigen Sitzung des Hochschulrats der Hochschule Augsburg zur Vorsitzenden gewählt worden. Meinzer übernimmt die Nachfolge von Roland Kreitmeier, ehemals Leiter der Niederlassung Augsburg der Siemens AG, der dem Hochschulrat sechs Jahre vorstand.

Neu in dem Gremium sind Reinhold Braun, geschäftsführender Gesellschafter der Sortimo International GmbH, und Rudolf Franz, Vorstand voxeljet AG. Sie wurden vom Bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst in den Hochschulrat der Hochschule Augsburg bestellt. Braun und Franz folgen Kreitmeier und Klaus Weinmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender der PRIMEPULSE SE, die nach zwei Amtszeiten – der maximalen Anzahl an Amtszeiten – im Hochschulrat ausgeschieden sind. Kreitmeier wird im Frühjahr dieses Jahres mit einer Feierstunde an der Hochschule Augsburg für sein Engagement als Hochschulratsvorsitzender gewürdigt.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Vorsitzenden und den neuen Mitgliedern des Hochschulrats“, betonte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair anlässlich der 56. Sitzung des Hochschulrats der Hochschule Augsburg. „Sie sind hier tief in der Region verwurzelt und prägen den Wirtschaftsraum Augsburg mit ihrem Innovationsgeist und ihrer unternehmerischen Weitsichtigkeit. Es ist ein großes Glück für die Hochschule Augsburg, dass wir auf ihr Know-how und ihr Engagement zählen können.“ Dem scheidenden Vorsitzenden Kreitmeier sei das Präsidium für sein langjähriges Engagement dankbar. Er habe sich mit sehr hohem persönlichem Einsatz dafür stark gemacht, dass die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft hier in der Region weiter vorangetrieben wurde und sich die Hochschule Augsburg zukunftsfähig aufstellen konnte, so Rohrmair.

Der Hochschulrat der Hochschule Augsburg setzt sich aus zwanzig Mitgliedern zusammen: zehn internen Vertreter:innen, bestehend aus dem Senat der Hochschule sowie Studierendenvertreter:innen, und zehn externen Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Die Amtszeit der externen Mitglieder beträgt vier Jahre und ist auf maximal zwei Perioden begrenzt. Der Hochschulrat besitzt eine Aufsichtsratsfunktion, beschließt über Einrichtungen, Änderungen oder Aufhebungen von Studiengängen oder Haushaltsfragen sowie die Grundordnung und den Hochschulentwicklungsplan der Hochschule und steht der Hochschulleitung bei der strategischen Ausrichtung der Hochschule beratend zur Seite.

„Neue Studiengänge ausgerichtet an den Bedürfnissen der Region, Top-Ergebnisse in der Lehre, Ausbau der Forschung in den großen Zukunftsfeldern wie Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren, eine blühende Gründungskultur – die Hochschule Augsburg hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Es ist mir eine Ehre, als Vorsitzende des Hochschulrats der Hochschule Augsburg beratend zur Seite zu stehen und die strategische Ausrichtung aktiv begleiten zu dürfen,“ so Meinzer anlässlich ihrer Wahl zur Hochschulratsvorsitzenden.

Die Mitglieder des Hochschulrats der Hochschule Augsburg:

Extern

Ramona Meinzer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Aumüller Aumatic GmbH und Vorsitzende des Hochschulrats der Hochschule Augsburg

Reinhold Braun, geschäftsführender Gesellschafter der Sortimo International GmbH

Rudolf Franz, Vorstand voxeljet AG

Sonja Grenzebach-Proeller, geschäftsführende Gesellschafterin der Grenzebach GmbH & Co. KG

Jürgen Kerner, Hauptkassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Martina Kobriger, Geschäftsführerin des Sozialdiensts katholischer Frauen Augsburg

Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg

Dr. Karl Borromäus Murr, Museumsleiter tim, Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

Dr. Gregor Peter Schmitz, Journalist, ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben

Intern

Prof. Jens Müller, Fakultät für Gestaltung, Vorsitzender des Senats

Prof. Dr. Jan Bernkopf, Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften, stellvertretender Vorsitzender des Senats

Prof. Dr. André Baeten, Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik

Niko von der Burg, Vorsitzender des Studentischen Konvents

Dominik Grießer, Studentische Vertretung

Julia Krumme, Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften

Prof. Dr. Wolfgang Meyer, Fakultät für Elektrotechnik

Peter Tkotz, Rechenzentrum

Prof. Dr. Jürgen Scholz, Fakultät für Informatik

Prof. Dr. Manfred Uhl, Fakultät für Wirtschaft