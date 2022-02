Randalierer leistet in Augsburg-Oberhausen Widerstand

Am gestrigen Montag gegen 11:00 Uhr wurde eine Polizeistreife zu

einem Randalierer in ein Café in der Donauwörther Straße gerufen. Die eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten den 30-jährigen Mann in einem nahe gelegenen Supermarkt.

Zuvor hatte der Mann dort Kunden beleidigt und bedroht. Der 47-Jährige

zeigte sich äußerst unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand, als die Beamten

ihn aus dem Markt heraus begleiten wollten. Er musste schließlich gefesselt werden,

da er versuchte die Beamten zu treten. Zudem beleidigte er die eingesetzten

Polizisten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen

und in den Arrest des Polizeipräsidiums verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen

u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, Bedrohung und

Körperverletzung.

