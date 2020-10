Randalierer zerschlagen Scheiben am Zentralen Omnibusbahnhof in Königsbrunn

Am Samstag, 24.10.20, wurde gegen 13:30 Uhr festgestellt, dass am

Zentralen Omnibusbahnhof in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße eine Glasscheibe der Haltestelle eingeschlagen wurde.

Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Vermutlich wurde die Scheibe in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt.

In der gleichen Nacht, 23.10. auf 24.10.20, wurde vermutlich im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr ein Briefkasten in der Welserstraße beschädigt.Die Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe lärmender Jugendlicher gehört, die mutmaßlich gegen den an dem Mehrfamilienhaus angebrachten Briefkasten geschlagen haben. Eine Beschreibung der Jugendlichen liegt nicht vor. Der Sachschaden beträgt ca. 25 Euro.

