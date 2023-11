Rapper Kontra K auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Der Rapper Kontra K steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. „Die Hoffnung klaut mir niemand“ ist seine achte Nummer-eins-Platte.

Seine mit Nico Santos aufgenommene Single „Die Sonne“ steht zugleich an der Spitze der Single-Charts. In den Album-Charts folgt „Rock-Star“ von der K-Pop-Band Stray Kids auf Platz zwei vor den Rolling Stones („Hackney Diamonds“, drei). Die anlässlich des neuen Beatles-Songs wiederveröffentlichten Alben „The Beatles 1967-1970 (The Blue Album)“ und „The Beatles 1962-1966 (The Red Album)“ kehren auf den Positionen fünf und sieben in die Top 10 zurück.

Die Zusammenstellung „The Beatles 1962-1970“ erobert zudem Rang sechs. In den Single-Charts rutscht ihre Neuveröffentlichung „Now And Then“ an die fünfte Stelle. Nach dem frühesten Einstieg aller Zeiten nehmen die Festtagsklassiker „Last Christmas“ und „All I Want For Christmas Is You“ im Single-Ranking weiter Fahrt auf. Während Wham von 64 auf 22 klettern, springt Mariah Carey von 68 auf 25. Ebenfalls wieder dabei sind Shakin` Stevens („Merry Christmas Everyone“, 79) und Sia („Snowman“, 82).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.