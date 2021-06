Raser verursacht tödlichen Unfall im Donau-Ries – Haftbefehl erlassen

Ein Raser hatte Anfang April im Donau-Ries einen folgenschweren Unfall verursacht, eine Frau starb. Nun wurde der Mann festgenommen. Die Liste der Vorwürfe ist lang.

Am 6.April fuhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker gegen 19:10 Uhr auf der Staatsstrasse 2214 von Warching in Richtung Monheim. Kurz nach der Abzweigung nach Natterholz kam der Mann mit seinem Pkw ins Schleudern, verlor anscheinend den Bodenkontakt und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit aus Richtung Monheim entgegen kommenden Wagen einer 54-jährigen Frau frontal zusammenprallte. Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich das Fahrzeug der Frau um 180° und kommt schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Frau verstarb aufgrund ihrer schwersten Verletzungen noch an der Unfallstelle in ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher kann noch selbstständig aus seinem Pkw aussteigen, musste dann jedoch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein 28-jähriger Mann, der im Pkw des Unfallverursachers auf dem Beifahrersitz saß, wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die FFW Monheim musste den jungen Mann mittels Rettungsschere aus dem Pkw bergen.

Die durchgeführten Ermittlungen Im Nachgang (Zeugenvernehmungen, Auswertung von Videomaterial und gutachterlichen Feststellungen) begründeten gegen den 27-jährigen Unfallverursacher den dringenden Verdacht des Mordes, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und anderem. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg einen entsprechenden Haftbefehl, der dem Beschuldigten am gestrigen Donnerstag (17.06.2021) eröffnet und in Vollzug gesetzt wurde. Der 27-Jährige, der sich zu den Tatvorwürfen nicht geäußert hat, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt dort in Untersuchungshaft.