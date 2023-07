Rat für deutsche Rechtschreibung will Entwicklung weiter beobachten

Der Rat für deutsche Rechtschreibung empfiehlt weiterhin nicht das sogenannte Gendersternchen. Man habe beschlossen, die Entwicklung weiter zu beobachten, sagte Sabine Krome von der Geschäftsstelle am Institut für Deutsche Sprache der dts Nachrichtenagentur. Es sei in einem Beschluss festgestellt worden, dass die Sonderzeichen, wie beispielsweise der sogenannte „Genderstern“, nicht zum Kern der deutschen Orthographie gehörten, so Krome.

Gegendertes Wort, über dts Nachrichtenagentur

Man wolle sie aber auch nicht grundsätzlich verbieten. Das Gremium hatte in Eupen im deutschsprachigen Teil Belgiens getagt.