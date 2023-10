Ratiopharm Ulm auf europäischem Parkett gegen Lietkabelis Panevezys gefordert

Ratiopharm Ulm trifft am dritten Spieltag im BKT EuroCup auf 7bet-Lietkabelis Panevezys. Tip-Off in der Ratiopharm Arena ist am Dienstag um 19.30 Uhr.

Nach fünf Siegen aus wettbewerbsübergreifend sechs Spielen, inklusive Weiterkommen im BBL Pokal, ist die Mannschaft von ratiopharm ulm wieder auf europäischem Parkett gefordert. Das letzte Aufeinandertreffen ist nicht einmal ein Jahr her und für einen jungen Ulmer mit einer ganz besonderen Erinnerung verbunden: „Meine ersten Profiminuten auf europäischem Parkett werde ich natürlich nie vergessen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl und ich werde diesen Tag immer in guter Erinnerung behalten“, so Youngster Pacôme Dadiet. 17 Jahre und 175 Tage ist der talentierte Franzose alt, als er in Minute 37 zu seinem ersten Profieinsatz für Ratiopharm Ulm kommt und beim 78:69-Erfolg auch noch einen Assist beisteuert. Seit dieser Saison mit einem Profivertrag ausgestattet, sorgt er in neuer Rolle für wichtige Minuten und selbstbewusste Offensivakzente, so auch zuletzt beim Weiterkommen im Pokal.

Kampf um die Reboundhoheit

Die wohl große Stärke der Litauer ist das Rebounding. In beiden EuroCup-Partien gelangen jeweils über 40 Rebounds (42 & 44), darunter auch starke 14 und zuletzt 15 am offensiven Brett. Beim 84:74-Heimerfolg über Aris Thessaloniki stimmte auch die Trefferquote von außen (11/25 – 44%), vor allem Scharfschütze Gediminas Orelik präsentierte sich brandheiß aus dem Drei-Punkte-Bereich (4/7 3P). Mit 16,5 Punkten ist der zwei Meter große Forward Topscorer, zeigte zudem mit 7,0 Rebounds und 3,0 Assists seine vielseitigen Qualitäten. Insgesamt hat Panevezys insgesamt vier Akteure, die mindestens 6,0 Rebounds auflegen. Einer dieser Akteure ist Center Gabriel Maldunas, der eigentlich 2017 seine aktive Profilaufbahn beendet hatte, um als Bankkaufmann Karriere zu machen. Er schloss am Dartmouth College erfolgreich einen Abschluss in Wirtschaft ab und erhielt von der Nordea Bank in Vilnius ein gutes Jobangebot, welches er zunächst annahm und dann aber nach fünf Wochen kündigte. Sein Kindheitswunsch war es für Lietkabelis aufzulaufen, nach einem Jahr bei Nevezis erfüllte er sich diesen Traum und trägt seit 2019 das weinrote Trikot.

Head Coach Anton Gavel: „Lietkabelis kommt nach den jüngsten Heimerfolgen gegen Aris Thessaloniki und nach doppelter Overtime gegen das zweite litauische EuroCup-Team Wolves Vilnius mit ordentlich Selbstvertrauen nach Ulm. Die Mannschaft besitzt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Sie stehen für viel Energie und Kampf unter den Brettern. Für uns wird es sehr wichtig sein, die Rebounds zu kontrollieren und defensiv an die guten Momente der letzten Spiele anknüpfen. Wir müssen nach der Niederlage in Gran Canaria eine Reaktion zeigen, da im neuen Modus jedes Spiel zählt.“