Ratiopharm Ulm braucht bei Alba Berlin eine Leistungssteigerung

Ratiopharm Ulm kehrt erstmals seit der historischen Play-Off Viertelfinalserie der Meistersaison in die Hauptstadt zurück. Tip-Off des Topspiels mit ALBA Berlin ist um 17 Uhr, DYN überträgt LIVE ab 16.45 Uhr.

Wir schreiben den 14. Mai des vergangenen Jahres – es ist der Play-Off Auftakt in der Saison 22/23 zwischen dem damaligen Serienmeister Alba Berlin und dem Hauptrundensiebten ratiopharm ulm. Im Teamkreis unmittelbar vor Tip-Off fällt ein Satz, der den darauffolgenden Play-Off-Run prägen sollte: „Gute Geschichten im Sport, Geschichten im Leben beginnen immer damit, dass man immer an sich selbst glaubt.“ Ulms Kapitän Tommy Klepeisz gibt damit nur eine ansatzweise Erklärung, warum seine Mannschaft in der Folge zu absoluter Höchstform auflief und Historisches erreichte. Alles angefangen hat in Berlin. Als klarer Außenseiter überraschte die Mannschaft von Anton Gavel und entführte so nicht nur das erste, sondern beide Spiele aus der Hauptstadt. „Diese Momente sind Ulmer Basketballgeschichte. Wir konzentrieren uns aber auf das hier und jetzt und haben am Sonntag eine wichtige Aufgabe vor uns“, erklärt Ulms Head Coach vor dem Topspiel in der BBL.

By the Numbers: Pure Effizienz unter dem Korb

Über 60 Prozent der 2-Punkte-Würfe treffen beide Mannschaften in der BBL und stellen damit die Weichen in der Liga. Die Ulmer auf Rang eins (61,2%) sind gerade über die Umschaltbewegung mit Karim Jallow (14,4 Pkt/64% 2P) oder L.J. Figueroa (13,4/62%), unter dem Korb mit dem gnadenlosen Vollstrecker Trevion Williams (15,1/63%) stark vertreten. Für den Serienmeister (60,2%) sind es neben den beiden Centern Khalifa Koumadje (84%) und Yanni Wetzel (76%) die Topscorer Sterling Brown (15,5/74%) und Weltmeister Johannes Thiemann (13,7/58%), welche unter dem Korb für klare Verhältnisse sorgen.

Last-Minute Niederlage und Double-Week

Für die Hauptstädter ist das Duell mit den Ulmern das Vierte binnen sieben Tagen. Auf die knappe Heimniederlage gegen Würzburg am vergangenen Sonntag, folgten gegen Olympiakos und Valencia auch zwei Niederlagen in der EuroLeague. Durch die Verletzungen der beiden Nationalspieler Johannes Thiemann und Louis Olinde ist die Mannschaft ebenfalls ersatzgeschwächt, dennoch ist der Kader tief besetzt und verfügt über viel Qualität. In der BBL rangiert der Serienmeister mit drei Spielen weniger auf Platz 5 der Tabelle (10-5), konnte zuletzt gegen Chemnitz, Bonn und Oldenburg wichtige Siege einfahren.

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Alba ist nach wie vor einer der besten Mannschaften in der Liga. Sie kommen aus einem Doppelspieltag in der EuroLeague und haben aktuell auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, dennoch ist mit ihnen immer zu rechnen. Gegen Tübingen haben wir zu viele einfache Punkte in Fast-Break-Situationen zugelassen, Aris hat uns mit hoher Aggressivität das Leben gerade beim Rebound schwer gemacht. Wir müssen uns gerade dort steigern und von Beginn an wachsam agieren, um in Berlin zu bestehen.“