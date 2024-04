Ratiopharm Ulm Center Williams wurde ins EuroCup-First Team gewählt

Ratiopharm Ulm Center Trevion Williams wurde von Trainern, Kapitänen und Fans ins BKT EuroCup-First Team gewählt. Das sind die eindrucksvollen Zahlen und Reaktionen für einen begeisternden Ulmer.

Spektakelgarant in der Offensive, die Reboundhoheit unter dem Korb und das Zauberhändchen für Pässe der Extraklasse. In dieser Spielzeit führt kein Weg an Center Trevion Williams im Trikot von Ratiopharm Ulm vorbei. 18 Spiele und insgesamt zwölf Double-Doubles aus Punkten und Rebounds – in seinem ersten Jahr in Europa überzeugt der 23-Jährige auf ganzer Ebene und trägt seine Mannschaft als Topscorer bis ins Achtelfinale. „Für einen Spieler, der seine erste Saison in Europa absolviert hat, ist diese Wahl eine große Ehre. Trevion hat in seinen Spielen für uns an beiden Enden des Feldes beeindruckende Leistungen gezeigt. Mit seinem unbändigen Einsatz beim Rebound und der kreativen Spielweise hat er sich in die Herzen unserer Fans gespielt“, erklärt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. 14,8 Punkte, 10,8 Rebounds, 4,3 Assists, 1,3 Steals und 0,6 Blocks – das die eindrucksvollen Zahlen des 2,06m-Hühnen.

Ulms Center ist damit nicht nur der aktuell beste Rebounder, sondern auch der zweiteffektivste Spieler im kompletten Wettbewerb (22,1 EF). „Es bedeutet mir eine Menge. Diese Auszeichnung zahlt auf die harte Arbeit ein, die wir tagtäglich als Team zusammen leisten. Meine Mitspieler haben großen Anteil daran und dies erst möglich gemacht. In meinem ersten Jahr in Europa mit so tollen Spielern, Trainern und Betreuern zusammenzuarbeiten und diese unglaublichen Erfahrungen zu machen, ist sehr besonders für mich“, gibt sich Williams stolz. Der Center ist damit nach Jaron Blossomgame (2021-22) der zweite Spieler von Ratiopharm Ulm im EuroCup- First Team.