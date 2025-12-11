Newsletter
Foto: Harry Langer via BBU
Basketball NewsNeu-Ulm
1 Min.Lesezeit

Ratiopharm Ulm chancenlos gegen starkes Ankara-Team

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ratiopharm Ulm erwischte im EuroCup einen völlig gebrauchten Abend. Gegen das Topteam Turk Telekom Ankara fanden die Gastgeber nie in ihren Rhythmus und mussten sich klar mit 53:87 geschlagen geben.

Fehlstart prägt den Spielverlauf

Ulm startete katastrophal in die Partie: Acht Minuten blieb das Team ohne Punkt, erst Malik Osborne durchbrach die Serie von Fehlwürfen. Zwar konnte Ankara aus dem holprigen Auftakt der Gastgeber zunächst nur wenig Kapital schlagen, dennoch ging der türkische Club mit einer komfortablen Zehn-Punkte-Führung in die Pause. Technische Fehler und Ballverluste verhinderten, dass Ulm den Rückstand verkürzen konnte.

Ankara dominiert nach der Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel fanden die Ulmer defensiv kaum noch Lösungen. Ankara setzte sich mit effektivem Pick-and-Roll-Spiel immer weiter ab, während die Gastgeber offensiv an Präzision einbüßten. Comeback-Versuche blieben erfolglos, da Aufwand und Ertrag nicht zusammenpassten. Zusätzlich schmerzte der späte Ausfall von Mark Smith, der kurz vor Schluss verletzungsbedingt vom Feld musste.

Lichtblick Smith, aber keine Wende

Mark Smith war an diesem Abend aber der einzige echte Aktivposten im Ulmer Team. Mit 17 Punkten und 4 Rebounds setzte er offensiv Akzente, ohne jedoch die deutliche Niederlage verhindern zu können. Tobias Jensen erreichte mit 10 Zählern ebenfalls den zweistelligen Bereich, doch insgesamt blieb Ulm klar unter seinen Möglichkeiten.

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel