Ratiopharm Ulm chancenlos in Podgorica

Ratiopharm Ulm verliert ohne drei Leistungsträger klar mit 71:101 – starkes Podgorica entscheidet das Duell nach der Pause.

Ohne Nelson Weidemann, Tommy Klepeisz und Chris Sengfelder trat ratiopharm ulm beim formstarken Tabellenzweiten Buducnost Podgorica an – und musste sich am Ende deutlich mit 71:101 geschlagen geben. Dabei waren die Ulmer über zwanzig Minuten voll im Spiel, brachen aber nach der Halbzeit komplett ein.

Während sie in der ersten Hälfte noch gut mithielten, fand die Defensive der Harrelson-Truppe über die vollen 40 Minuten keinen Weg gegen den variablen Offensivmotor der Hausherren. Vor allem ein schwaches drittes Viertel, das Ulm mit 19 Punkten Rückstand verlor, sorgte früh für klare Verhältnisse. Podgorica traf zudem überragend: 56,4 Prozent aus dem Zweierbereich und beeindruckende 58,3 Prozent von der Dreierlinie.

Cheftrainer Ty Harrelson analysierte nach der Partie: „Wir sind gut gestartet und konnten in der ersten Halbzeit mithalten. Aber wir hatten große Probleme beim Rebounding. Das dritte Viertel war entscheidend – da haben wir keinen Weg mehr zurück gefunden. Unsere jungen Spieler haben guten Einsatz gezeigt, aber wir haben viel Arbeit vor uns.“

Dreierspektakel zum Start

Ulm erwischte trotz der Ausfälle einen ordentlichen Beginn. Das Team bewegte den Ball gut, fand freie Würfe und verwertete diese auch – besonders aus der Distanz. Fünf Dreier trafen die Ulmer im ersten Abschnitt, allen voran Malik Osborne, der fast nach Belieben einnetzte.

Podgorica setzte jedoch früh defensive Akzente und dominierte vor allem unter dem Korb. Immer wieder nutzten die Gastgeber zweite Chancen, um sich Schritt für Schritt abzusetzen. Besonders Rasheed Sulaimon drehte auf und erzielte allein in den ersten 20 Minuten 16 Punkte. Zur Halbzeit blieb Ulm dennoch in Reichweite – 44:53 aus Sicht der Gäste.

Ein drittes Viertel zum Vergessen

Nach der Pause setzte Podgorica ein klares Zeichen. Hochprozentige Treffer von außen und starke Einzelaktionen ließen den Vorsprung der Hausherren schnell anwachsen. Ulm hingegen tat sich extrem schwer: Nach sechs Minuten standen nur drei eigene Punkte auf dem Konto, der Rückstand wurde zweistellig – und immer größer (51:79).

Der junge Ulmer Kader kämpfte zwar weiter, allen voran der 18-jährige Franzose Mo Diakite, der mit enormer Energie dagegenhielt. Doch Podgorica zog in der Schlussphase nochmals an und machte den 101:71-Endstand deutlich.

Jensen überzeugt trotz Niederlage

Bester Ulmer des Abends war eindeutig Tobias Jensen. Der dänische Nationalspieler glänzte mit einem starken Double-Double aus 15 Punkten und 11 Assists. Einziger weiterer Ulmer Scorer im zweistelligen Bereich war Malik Osborne mit 14 Punkten.