Ratiopharm Ulm gastiert zum Härtetest bei Rostock

Ratiopharm Ulm tritt am Samstagabend um 18.30 Uhr bei den Rostock Seawolves an. Nach dem Sieg gegen Oldenburg wartet auf die Ulmer der nächste Härtetest in der easyCredit BBL.

Vor knapp einer Woche beendeten die Ulmer ihre Negativserie mit einem umkämpften Heimsieg gegen die EWE Baskets Oldenburg. Die hitzige Partie brachte drei Disqualifikationen mit sich. Für Ulms Cheftrainer Ty Harrelson steht inzwischen fest, dass er wegen seiner Disqualifikation lediglich eine Geldstrafe erhält und in Rostock an der Seitenlinie stehen darf.

Die Seawolves sorgten in der vergangenen Woche für eine Überraschung: Sie waren das erste Team, das den FC Bayern Basketball in dieser Saison besiegte. Harrelson fordert von seiner Mannschaft vor allem mehr Konstanz. Nach dem letzten EuroCup-Spiel müsse jeder Ballbesitz wertgeschätzt werden, da Ballverluste dem Gegner viele Fastbreak-Punkte ermöglichten. Dyn überträgt die Partie live und exklusiv.

Ulm stark aus der Nahdistanz, Rostock von außen

Die beiden Mannschaften setzen offensiv unterschiedliche Schwerpunkte. Ulm erzielt im Schnitt 23,9 erfolgreiche Zweipunktewürfe pro Spiel und liegt damit in dieser Kategorie auf Rang vier der easyCredit BBL. Rostock kommt dagegen bevorzugt aus der Distanz zum Erfolg: Mit durchschnittlich 12,1 erfolgreichen Dreiern pro Partie trifft kein anderes Team der Liga häufiger von außen.

Die Seawolves erzielen bislang 88,7 Punkte pro Begegnung und verfügen über eine tiefe Rotation. Besonders gefährlich ist Forward Artur Konontsuk, der im Schnitt 13,9 Punkte erzielt und 43,2 Prozent seiner Dreipunktewürfe verwandelt. Im Rückraum tragen TJ Crockett mit 13,1 und Zach Copeland mit 12,3 Punkten zur Offensive bei. Unter den Körben kommt Bent Leuchten auf 8,7 Punkte und 5,7 Rebounds pro Spiel.

Rostock ist zudem schwer auszurechnen, weil mehrere Spieler regelmäßig zweistellig punkten. Zum Kader mit easyCredit-BBL-Erfahrung gehören unter anderem Robin Amaize, Dominic Lockhart, Owen Klassen und DeAndre Lansdowne.