Ratiopharm Ulm gleicht Playoff-Serie durch Heimspektakel aus

Spiel zwei gehört den Ulmern: Mit einer Willensleistung besiegt Ratiopharm Ulm die Würzburg Baskets vor ausverkaufter Kulisse mit 100:64 und gleicht damit die Serie aus.



Wie bereits am Samstag gelang den Gästen der bessere Start (0:6), zeigten in den ersten Sekunden allen voran in Person von Zachary Seljaas die Qualitäten von Jenseits der Dreipunktelinie. Die Ulmer schüttelten sich kurz, bissen sich über mehrere Defensivstopps in Folge in die Partie und hatten mit einem eigenen Lauf (7:0) die passende Antwort. Mit temporeichen Gegenstößen, ganz egal ob nach einem Defensivrebound oder Ballgewinn, versuchte das Team die sonst so geordneten Würzburger zu überraschen und aus dem Fastbreak heraus zu punkten. Dennoch gehörte der nächste Scoring-Run den Unterfranken, die mit einem 11:0 Lauf Cheftrainer Anton Gavel zur Auszeit zwangen. Diese zeigte jedoch Wirkung: die Ulmer machten einen sieben Punkte Rückstand noch vor Ende des ersten Viertels wett und glichen aus. Ähnlich wie in Spiel eins fiel der Dreier aus Ulmer Sicht nicht (3er 2/10), während die Baskets hochprozentig die Würfe von außen verwandelten (3er 6/14). Wie heraufbeschworen ließ Kapitän Klepeisz, L.J. Figueroa und Philipp Herkenhoff, mit ihren jeweiligen erfolgreichen Dreiern die Halle lautstark jubeln. Dies führte zu einem 9:2 Lauf, welcher erstmalig auf eine zweistellige Führung stellte.

Mindestens genauso energisch kamen die Orangenen aus der Kabine, erzielten zügig sieben Punkte und erhöhten am anderen Ende des Feldes den defensiven Druck. Weiterhin drückte man im Ballbesitz auf das Gaspedal, somit waren die Dadiets und Figueroas nicht zu bremsen. Davon angesteckt spielte sich das gesamte Team in einen Rausch und der Vorsprung wuchs weiter an. Nach einem erfolgreichen Stepback-Dreier betrug die Führung 26 Punkte und die orangene Party in der Arena fand ihren Höhenpunkt. Die Ulmer schalteten keinen Gang zurück, hielten die hohe Intensität über die gesamte Spieldauer aufrecht und wollten für die nächsten Auswärtsspiele in Würzburg bereits die Weichen stellen. Die ein oder andere spektakuläre Aktion wie einen sehenswerten Putback-Dunk von Pacôme Dadiet gab es auch noch zu bestaunen. In der finalen Minute erhoben sich die Ränge und als Nico Bretzel dann die 100-Punkte-Marke knackte, schraubten die Fans nochmal ordentlich am Geräuschpegel.

Ulms Head Coach Anton Gavel ist sich der schweren Aufgebw bewusst: „Zuerst wünschen wir Otis Livingston II eine schnelle Genesung, wenn eine Mannschaft ohne ihren MVP auskommen muss, dann ist es sicherlich sehr schwer. Wir sind schlecht in die Partie gestartet, haben speziell von Seljaas und Washington zu viele einfache Würfe zugelassen. Als wir dann in der Defensive intensiver zu Werke gingen, konnten wir viele dieser Abschlussmöglichkeiten verhindern. Zudem haben wir in der Offensive den Ball besser bewegt. Dennoch ist es nur ein Sieg, zwar ein sehr wichtiger, aber es steht jetzt eins zu eins. Nun geht es nach Würzburg, wo es für uns immer schwer war zu spielen. Wir müssen bereit sein, da uns der nächste Fight erwartet.“