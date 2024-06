Ratiopharm Ulm hat seit der vergangenen Woche mit Mannschaftsarzt Daniel Dornacher von nun an einen ernannten Professor in den eigenen Reihen.

Seit mehr als zehn Jahren steht Prof. Dr. Daniel Dornacher den Ulmer Basketballern mit seiner umfassenden Fachkompetenz und medizinischen Betreuung zur Seite, trägt dabei großen Anteil an der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Athleten. „Die Ernennung zum Professor ist eine tolle Anerkennung seiner Verdienste über viele Jahre in den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm “, erklärt Dr. Thomas Stoll, Geschäftsführer der BBU´01 GmbH. „Dass er sich trotzdem seit knapp zehn Jahren auch immer noch die Zeit nimmt, sich als Mannschaftsarzt bei uns einzubringen ist bewundernswert. Wir sind stolz darauf, einen so erfahrenen und hoch qualifizierten Fachmann jetzt sogar mit Professorentitel in unseren Reihen zu haben.“

Neben seiner Tätigkeit für Ratiopharm Ulm arbeitet der 50-Jährige als Orthopäde und Unfallchirurg: „Mit diesem Titel schließt sich für mich der Kreis meiner akademischen Arbeit an der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm am RKU. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis eines langen Weges mit Forschung und Lehre. Die Zusammenarbeit mit den Basketballern von Ratiopharm Ulm besteht nun seit mehr als zehn Jahren. Ich bin unglaublich stolz und es ist mir schon immer eine Ehre, diese Sportler und diesen Klub am Spieltag mit meiner medizinischen Expertise begleiten zu dürfen“, so Dornacher.

Wir gratulieren Prof. Dr. Daniel Dornacher zu diesem beeindruckenden beruflichen Erfolg und freuen uns auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit.