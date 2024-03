Ratiopharm Ulm muss beim Tabellennachbarn RASTA Vechta ran

Am Montag, anlässlich zum Topspiel des 24. Spieltags, gastiert Ratiopharm Ulm beim direkten Tabellennachbarn RASTA Vechta. Mit einem Sieg will das Team von Trainer Anton Gavel auf den fünften Rang klettern. DYN überträgt am Montag ab 19.45 Uhr.

Bereits das Hinspiel der beiden Orangefarbenen hielt einiges an Drama bereit und war an Spannung nicht zu überbieten. Das Ende einer bis dahin ausgeglichenen Partie entwickelte sich zu einem wahren Krimi, jedoch mit dem besseren Ausgang für den Aufsteiger. Nun steht die zweite Begegnung vor der Tür, bei dem die Ulmer sich nicht nur revanchieren, sondern einen Big-Point im Kampf um die Playoffplätze einfahren wollen. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass das anstehende Auswärtsspiel durchaus wegweisend ist. Mit einem Sieg überholt das Team von Trainer Anton Gavel die Niedersachsen und nimmt den fünften Platz ein. Auch mit Hinblick auf das nächste Heimspiel wäre ein Auswärtserfolg ungemein wichtig, denn am nächsten Samstag ist der Tabellenvierte Würzburg Baskets in der Ratiopharm Arena zu Gast. Aber zurück zur anstehenden Aufgabe in Vechta – neben der erwähnten Wichtigkeit verbirgt die Partie eine weitere Storyline: Zwei der heißesten Anwärter auf den diesjährigen MVP-Titel treffen aufeinander. Neben Würzburgs Otis Livingston streiten sich Center Trevion Williams und Guard Tommy Kuhse um diese renommierte Auszeichnung. Während Williams sowohl der beste Rebounder (8,3 REB) und effektivste Akteur (21,0 EF) der gesamten Liga ist, führt Kuhse die Kategorie Assists (6,6) an und rangiert in Sachen Scoring (19,0 Pkt.) auf dem dritten Platz.

By the numbers: Showdown der besten Offensiven

Der altbekannte Spruch „Am Ende geht es darum, mehr Punkte zu erzielen als der Gegner“ traf selten besser zu. Denn beide Mannschaften definieren sich durchaus über die Offensive. Mit 91,5 Punkten weisen die Ulmer den zweitbesten Wert auf, Vechta steht dem allerdings mit 89,7 Zählern in nichts nach. Somit sprechen alle Vorzeichen für ein Offensivspektakel. Das Team rund um Kapitän Tommy Klepeisz erspielt sich in dieser Spielzeit zahlreiche Abschlussmöglichkeiten in Korbnähe. Dies beweisen auch 22,0 Assists (Ligabestwert) und 24,7 erfolgreiche Zweierversuche pro Spiel (ebenfalls Bestwert). Vechta hingegen sucht häufig den Wurf von außen und zählt dabei zu den Gefährlichsten (12,0 Dreier finden im Schnitt das Ziel – Bestwert).

Der Erfolg hält weiter an

Nach der letztjährigen ProA-Meisterschaft spielt der Aufsteiger auch im deutschen Oberhaus groß auf und sorgt Woche für Woche für nennenswerte Überraschungen. Die größte Sensation geschah wohl am vergangenen Spieltag: Dort sorgte das Team von Trainer Harrelson mit einem Comebacksieg gegen München für Aufsehen. Ein zwischenzeitlich 19 Punkte Rückstand gegen den bis dato zuhause ungeschlagenen Tabellenführer wurde in einen Sensationserfolg umgewandelt. Aber auch die Bilanz der letzten Spiele zeigt die derzeit starke Form auf: aus den vergangenen zehn Partien gewann Vechta sieben, unterlag lediglich zweimal gegen Ludwigsburg und Berlin. Somit lautet der Kurs weiterhin erste Playoffteilnahme nach sechs Jahren. Neben Punktegarant und Go-to-Guy Tommy Kuhse nehmen allen voran Ryan Schwieger (10,3 Pkt.), Joel Aminu (9,9) und Joschka Ferner (9,4) großen Einfluss in der Punkteausbeute.