Ratiopharm Ulm muss im EuroCup nach Rumänien

Im Topspiel der Gruppe B im BKT EuroCup reist Ratiopharm Ulm nach Rumänien. Dort wartet der Tabellenzweite U-BT Cluj-Napoca, der ebenfalls bei einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage steht. Das Spiel gibt es LIVE ab 17:50 Uhr bei MagentaSport.

Die Partie bedeutet nicht nur Zweiter gegen Vierter der Tabelle, sondern auch ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Spielsysteme. Die Rumänen stehen defensiv diszipliniert und stabil, gehören mit nur 72,6 zugelassenen Punkte zu den besten Defensiven des Wettbewerbs (Top 3 Wert). „Cluj spielt einen hervorragenden Basketball, sehr physisch und sind besonders in eigener Halle gefährlich. Es überrascht mich nicht, dass sie derzeit oben in der Tabelle stehen.“ , warnte Trainer Anton Gavel vor der schwierigen Aufgabe. „Gegen solch eine starke Defensive wird es wichtig sein, dem Druck standzuhalten, gute Entscheidungen zu treffen und auf den Ball aufzupassen.“, so Gavel weiter. Auf der anderen Seite bilden die Ulmer mit 92 Punkte pro Spiel die viertbeste Offensive. Diese wird von Topscorer und Distanzschütze Dakota Mathias angeführt, der mit 18,0 Punkten zu den fünf besten Korbjägern im EuroCup zählt. Auch Cluj Cheftrainer Mihai Silvasan weiß im Vorfeld über die Ulmer Qualitäten: „Es wird ein schweres Spiel gegen eine wirklich gute Mannschaft. Wir reden hier über den deutschen Meister. Trotz mehrerer Abgänge haben sie immer noch einen großartigen Kader. Sie haben den gleichen Trainer und teilen die gleiche Siegermentalität. Ulm können jederzeit offensiv für Furore sorgen, ein Schlüssel für uns wird dementsprechend die Verteidigung sein. Wir müssen hart spielen und einfache Würfe unterbinden.“ Bereits in der abgelaufenen Saison trafen die Ulmer in der Gruppenphase auf Cluj, gewannen auswärts knapp mit 84:81 und in der Ratiopharm Arena deutlich mit 91:71 – ein gutes Omen. Beim Auswärtserfolg legte der momentan verletzte Robin Christen mit 26 Punkte sein Karrierebestwert auf. Auch Karim Jallow hat gute Erinnerungen an den letzten Ausflug nach Rumänien: generierte vier Steals und ist ebenfalls Karrierebestwert.

Weitere wissenswerte Fakten und Zahlen rund um den EuroCup: Im vergangenen Spiel gegen Wroclaw stellte Juan Núñez mit sieben Steals einen neuen Vereinsrekord auf, ist mit 2,3 Steals der drittbeste Balldieb im derzeitigen Wettbewerb. Zudem spielte noch nie ein Team im EuroCup 35 Assists, dieser Rekord wurde ebenfalls im Heimspiel gegen Wroclaw gebrochen. Trevion Williams ist aktuell in den Kategorien Effizienzwert (23,7), Rebounds (11,5), Offensivrebounds (4,8) mannschaftsübergreifend auf Platz eins. Dakota Mathias erzielte bisher in allen Partien mindestens 16 Punkte, hat dabei noch keinen Freiwurf vergeben (12/12) und mindestens zwei Dreier pro Spiel getroffen. Mit 5,2 Assists rangiert George de Paula unter den besten fünf Passgeber, legte am letzten Spieltag mit sechs Vorlagen seinen bisher besten Wert auf. Tommy Klepeisz weist ebenfalls eine beeindrucke Serie auf, in den letzten 19 Partien kam er mindestes auf drei Assists und verwandelte zudem in fünf Spielen hintereinander zumindest einen Dreier.

Defensives Bollwerk, heimische Festung und rumänischer Serienmeister

Cluj-Napoca ist derzeit das Maß aller Dinge in Rumänien, krönten sich in drei Jahre in Folge zum rumänischen Meister. Auch in dieser Spielzeit läuft es für das Team von Trainer Silvasan einwandfrei. Sie sind nach sechs Spielen national weiterhin ungeschlagen. Wettbewerbsübergreifend gab es bisher nur eine Niederlage, am dritten Spieltag unterlag man knapp in Frankreich (Bourg en Bresse) mit 92:88. Beide Heimspiele gewannen die Schwarz-Weißen gegen Ankara (80:71) und Podgorica (89:74). Zuletzt gab es den vierten Sieg beim griechischen Klub Thessaloniki (59:61), sie sind demnach gemeinsam mit Ulm und Bourg en Bresse die schärfsten Verfolger des Tabellenführers Gran Canaria.

Ein bekanntes Gesicht aus der BBL wechselte im Sommer nach Cluj und schlug dort enorm ein: Routinier Dennis Seeley auch bekannt als D.J. Seeley, stand in der Saison 20-21 und im vergangenen Jahr in München unter Vertrag. Der 33-Jährige hat in seiner Karriere schon viel gesehen, bringt EuroLeague-Erfahrung mit und führt aktuell das Team in Sachen Punkten (13,6), Dreierquote (46,2%) und Steals (2,2) an. Die Punkteaufteilung ist sehr ausgeglichen gestaltet, so punkten nur zwei Akteure zweistellig. Neben Seeley legt Andrija Stipanovic über 10 Punkte auf (12,8), zeigt sich dabei in der Zone und rund um den Korb hochprozentig (2er 64,9%). Auch die Rebounds verteilen sich auf mehrere Schultern: insgesamt fünf Spieler kommen auf mindestens 4,2 und drei weitere auf mindestens 3,0 Rebounds. Cluj arbeitet am offensiven Brett hart, erarbeitet sich somit häufig zweite Chancen (12,6 Offensivrebounds – Top 4 Wert).

Head Coach Anton Gavel: „Wir müssen diszipliniert sein, den Ball bewegen, Lücken finden und sich gegen die aggressive Defensive nicht in Einzelaktionen verwickeln lassen. Es kommt darauf an, diese Defensive als Team zu knacken. Am anderen Ende müssen wir uns defensiv weiter steigern und von Beginn an eine konzentrierte Leistung abliefern. Im letzten Spiel gegen Wroclaw haben wir zu viele einfache Punkte zugelassen und über 100 Punkte kassiert, das muss gegen Cluj besser werden.“