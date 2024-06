Der 18-jährige israelische Point Guard Ben Saraf hat bei Ratiopharm Ulm einen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet. Saraf schlägt damit denselben Weg ein wie Killian Hayes, Juan Nuñez oder Pacôme Dadiet: den nächsten Entwicklungsschritt in orange zu machen.

Als 1.97m großer Point Guard, der sich auch auf der Position 2 wohlfühlt, bringt Ben Saraf ein Gardemaß mit. Vor einigen Wochen gerade mal erst 18 Jahre alt geworden, konnte Ben allerdings schon einiges an Erfahrung sammeln. 22/23 stand er als 16-Jähriger in 32 Spielen für den israelischen Zweitligisten Maccabi Netanya auf dem Parkett. 13,7 Punkte, 3,5 Rebounds und 3 Assists erregten einiges an Aufsehen. Anstatt sich darauf den Spitzenclubs Maccabi Tel Aviv oder Hapoel Jerusalem anzuschließen, ging der junge Mann zu Kiryat Ata, um möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Mit seinem neuen Team erreichte er überraschend sogar das Playoff-Halbfinale. Sportdirektor Thorsten Leibenath macht den Ulmer Fans schon mal Appetit auf den spannenden Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass sich erneut ein hochtalentierter Nachwuchsspieler für Ratiopharm Ulm entschieden hat. Ben besitzt beeindruckende Fähigkeiten sowohl als Vollstrecker als auch als Spielgestalter. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er diese gewinnbringend auf Profi-Niveau einsetzen kann. Sein Spielwitz an beiden Enden macht ihn zu einem besonderen Talent, das wir gemeinsam weiterentwickeln wollen.“

Beeindruckende Leistung in seiner Rookie-Erstliga-Saison

10,4 Punkte 2,9 Rebounds und 3,6 Assists belegen eindrucksvoll, dass sich Ben als 17-Jähriger auch in der ersten Liga schnell etablieren konnte. Beim Überraschungssieg gegen Maccabi Tel Aviv gelangen ihm im Januar in 26 Minuten 15 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists. Auch in den Playoffs sorgte sein Team für Wirbel: Als 8. in die Playoffs eingezogen, gewann Kiryat Ata alle drei Spiele gegen den Drittplatzierten Maccabi Urban Ramat Gan (die beiden Erstplatzierten steigen in Israel erst im Halbfinale ein). Im Halbfinale gelang im ersten Spiel sogar ein Sieg gegen den Favoriten Hapoel Tel Aviv – Ben mit 12 Punkten, 3 Assists und 3 Rebounds. Dann folgten allerdings zwei Niederlagen gegen das erfahrene Eurocup-Team und damit das Saisonende. Jetzt fiebert der 18-jährige dem Neustart an der Donau entgegen: „Ich freue mich sehr darauf, bei Ratiopharm Ulm zu spielen, einem der führenden deutschen und europäischen Clubs mit einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte, insbesondere auch bei der Entwicklung jüngerer Spieler wie mir. Ich habe so viel Gutes über die Organisation, die Stadt und die Fans gehört und kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen!“

Europameisterschaften und NBA-Interesse

Auch international hat Ben Saraf bereits auf sich aufmerksam gemacht. Bei der U16 EM 2022 war er mit 24,7 Punkten Topscorer und wurde ins All-Tournament Team gewählt. Israel belegte mit einem Sieg gegen Italien Platz 5. Genau wie der Ulmer Noa Essengue war Ben im Frühjahr beim „Basketball without Borders“-Camp in den USA. Dort treffen sich die weltweit größten Talente, um sich mit Spielern aus den USA zu messen. Vor zahlreichen NBA-Offiziellen wird Ben Saraf in den nächsten beiden Spielzeiten in Ulm spielen.