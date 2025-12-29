Ratiopharm Ulm ringt Würzburg nieder: Kampfstarker Heimsieg zum Jahresabschluss

Mit großer Intensität, hohem Einsatz und der Unterstützung eines lautstarken Publikums haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm ihr letztes Heimspiel des Kalenderjahres gewonnen. Gegen die Würzburg Baskets setzte sich das Team von Headcoach Harrelson in einer umkämpften Partie mit 66:61 durch und feierte den fünften Bundesligasieg in Serie. Vor allem die Dominanz am offensiven Brett und ein starker Auftritt von Justin Simon in der Schlussphase gaben am Ende den Ausschlag.

Starker Kampfgeist vor ausverkauftem Haus

Von Beginn an entwickelte sich ein defensiv geprägtes Spiel mit intensiven Zweikämpfen und hoher physischer Präsenz. Die Ulmer fanden über konsequente Verteidigungsarbeit und gutes Teamspiel schnell in die Partie, während Würzburg zunächst fast ausschließlich von der Freiwurflinie punktete. Trotz zwischenzeitlicher Ballverluste behielten die Gastgeber die Kontrolle und nutzten die Foulprobleme der Baskets, um sich bis zur Halbzeit eine knappe Führung zu erarbeiten.

Emotionale Phase nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel sorgte Energizer Mark Smith mit wichtigen Treffern und viel Energie für neue Impulse. Auch Alec Anigbata setzte mit einem Vier-Punkte-Spiel ein klares Ausrufezeichen. Würzburg ließ sich jedoch nicht abschütteln und verkürzte dank eines starken Brae Ivey immer wieder den Rückstand. Im Schlussviertel blieb die Partie nervenaufreibend – spektakuläre Szenen wie ein krachender Dunk von Malik Osborne und ein Monsterblock von Justin Simon prägten die Schlussphase.

Simon entscheidet die Crunchtime

Als Würzburg mit mehreren erfolgreichen Distanzwürfen noch einmal gefährlich nahe kam, bewahrten die Ulmer die Nerven. Justin Simon setzte mit drei entscheidenden Aktionen in den Schlussminuten die spielentscheidenden Akzente und sicherte den 66:61-Heimsieg. Headcoach Harrelson zeigte sich anschließend zufrieden und hob die starke Arbeit unter dem Korb sowie die Unterstützung der Fans hervor.

Mark Smith wurde mit 21 Punkten und acht Rebounds zum offensiven Antreiber seines Teams. Chris Sengfelder und Malik Osborne überzeugten mit jeweils zehn Zählern und starker Präsenz am offensiven Brett. Insgesamt sammelte Ulm 25 Offensivrebounds – ein wesentlicher Faktor in diesem physischen Duell.

Lange feiern kann das Team jedoch nicht: Bereits am Freitag wartet im EuroCup das wichtige Heimspiel gegen Lietkabelis Panevezys, bei dem jeder Erfolg im Kampf um die Playoffs zählt.

