Ratiopharm Ulm rüstet nach – Der Meister verpflichtet „Scharfschützen“ Justinian Jessup

Der US-Amerikaner Justinian Jessup stößt zum Team von Ratiopharm Ulm. Jessup gilt als spielintelligenter Scharfschütze und soll die Lücke schließen, die der verletzte Dakota Mathias hinterlassen hat.

Nachdem sich Dakota Mathias einer Operation unterziehen musste und voraussichtlich diese Saison nicht mehr eingesetzt werden kann, kommt nun mit Justinian Jessup ein Spieler mit vergleichbarem Repertoire an den OrangeCampus. Sportdirektor Thorsten Leibenath ist davon überzeugt, dass Jessup in der Endphase der Saison eine wichtige Rolle spielen kann: „Im modernen Basketball ist es notwendig, permanente Gefahr von der Dreipunktelinie auszustrahlen. Hier hat unser Spiel zuletzt etwas gelitten, sodass wir sehr froh sind, mit Justinian einen ausgewiesenen Scharfschützen nachverpflichten zu können. Aufgrund seiner hohen Spielintelligenz wird er sich zudem schnell in die offensiven und defensiven Systeme integrieren können.” Der 25-jährige Amerikaner wird im Laufe der Woche in der Doppelstadt eintreffen und für die Ulmer im Trikot mit der Nummer 10 spielen.

Schon am College in Boise State bewies Jessup herausragende Wurfqualitäten und wurde 2020 von den Golden State Warriors an 51. Stelle gedrafted. Die anschließende Saison verbrachte er dann allerdings in der 1. Australischen Liga. Dort führte er sein Team mit 13,2 Punkten und 3,7 Rebounds ins Halbfinale. In der NBA-Summerleague glänzte Jessup dann im Trikot der Warriors: 12,4 Punkte und 3,2 Rebounds bei 42,9 % Dreierquote. Für einen NBA-Vertrag reichte es trotzdem wieder nicht und er kehrte nach Australien zurück. Nach der regulären Saison stand sein Team auf Platz 2, in den Playoffs war allerdings gegen den späteren Meister erneut im Halbfinale Schluss.



Im Sommer stand dann wieder Summerleague mit den Warriors auf dem Programm. Von dort ging es für den 2,01 m großen Guard in die spanische erste Liga ACB. Bei Saragossa erzielte er 11,6 Punkte und 2,9 Rebounds. Seine 28 Punkte (4 von 8 Dreiern) beim Sieg gegen Real Madrid brachten ihm die Auszeichnung zum Spieler der Woche.

Nach der Saison in Spanien zog es ihn nach Neuseeland. Bei den New Zealand Breakers, die in der 1. Australischen Liga spielen, verletzte er sich allerdings früh in der Saison am Fuß: nach zwei Spielen war Anfang Oktober erstmal Schluss. Seit einigen Wochen ist Jessup wieder voll im Training. Allerdings muss man in Australien fünf Spiele absolviert haben, um in den Playoffs, die bereits am 28. Februar begonnen haben, eingesetzt werden zu dürfen. Deshalb kann er jetzt das Team sofort verlassen. Zwar gab es auch Angebot aus der amerikanischen G-League, Justinian hat sich allerdings für seine Chance beim deutschen Meister entschieden.