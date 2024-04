Ratiopharm Ulm setzt mit begeisterndem Spiel gegen Bamberg ein Ausrufezeichen

Ratiopharm Ulm schlägt vor ausverkaufter Kulisse auch gegen die Bamberg Baskets zu und festigt mit eindrucksvollem Teambasketball beim 106:90-Heimerfolg Play-Off-Platz sechs.

Brandheiß von außen starteten beide Teams mit jeweils zwei erfolgreichen Dreiern in die Partie. Mit der Treffsicherheit der ersten Aktionen ging es ständig hin und her – für die Zuschauern in der ausverkauften ratiopharm arena keine Zeit, um den Blick auch nur eine Sekunde abzuwenden. Enorme Durchschlagskraft zum Korb war dabei das Ulmer Rezept (7/10 2P), wie es Youngster Pacôme Dadiet bei seinem Dunk eindrucksvoll bewies, doch die eiskalten Bamberger Antworten von jenseits der Drei-Punkte-Linie folgten auf den Punkt (7/9 3P) – 1. Viertel (29:33). Als Center Trevion Williams in Minute 13. nach eigenem Ballvortrag seinen Teamkollegen George de Paula mit einem Anspiel durch die Beine gekonnt in Szene setzte, war die Führung wieder erstmals wieder zurück in Ulmer Hand (40:39, 13.). Doch das beidseitige Offensivspektakel nahm auch danach kein Ende und so hatten die Teams zur Pause bereits die 50-Punkte-Marke gerissen (52:53).

Gnadenlos, spektakulär und mit purer Energie – zurück aus der Pause ließen die Hausherren angeführt von ihrem Energizer Karim Jallow ein Highlight auf das Nächste folgen, rissen dabei die Zuschauer mehrere Minuten lang zu jeder einzelnen Aktion aus den Sitzen. Konzentriert bei der Defensivarbeit (6 Steals) und kaltschnäuzig im Abschluss legten sich die Ulmer das Spiel ganz im eigenen Stil zurecht. Beim Stand von 79:66 eröffnete Kapitän Tommy Klepeisz mit seinem einbeinigen Dreier das Schlussviertel, welches seinesgleichen suchte. Begeisterung und grenzenloser Jubel, so könnte man die letzten zehn Minuten kurz zusammenfassen. Offensiv voll in Fahrt und mit dem spielfreudigen Topscorer Trevion Williams (23 Pkt, 9 Reb) in den eigenen Reihen, nahm das Spektakel seinen Lauf und das Knacken der 100-Punkte-Marke war nur noch Formsache.