Ratiopharm Ulm sichert sich mit Sieg in Braunschweig das Playoff-Heimrecht

Mit dem Sieg in Braunschweig sichern sich die Basketballer von Ratiopharm Ulm das Heimrecht für die erste Playoff-Runde gegen die Würzburg Baskets – Spiel 1 am Samstag (18.05.) und Spiel 2 am Montag (20.05.). Ticketvorverkauf startet heute um 18 Uhr.

Ein Hauptrundenendspurt par excellence findet auf den letzten Metern den krönenden Abschluss: Zunächst prägten enormes Spieltempo und diszipliniertes Defensivverhalten auf beiden Seiten die Anfangsphase. Vor allem die Ulmer hatten Probleme gute Abschlussmöglichkeiten zu generieren und falls doch, fielen die offenen Würfe erstmal nicht. So gelangen in den ersten vier Minuten lediglich vier Punkte und die Hausherren bauten mit einem ersten nennenswerten Scoring-Run (7:2) die enge Führung aus. Nach sieben gespielten Minuten erlöste Robin Christen die Orangenen von Jenseits der Dreipunktelinie, verwandelte mit seinem klassischen Catch&Shoot-Dreier den ersten Wurf von außen (3er 1/5). Die Ulmer erlangten gegen Ende des ersten Spielabschnitts die Spielkontrolle, verschärften in der Defensive die Intensität und fanden in der Halbfeldoffensive vermehrt Lösungen gegen die aggressive Löwen Verteidigung – in dieser Phase drehte besonders Center Nico Bretzel auf, der in knapp drei Minuten sechs Punkte und vier Rebounds, davon drei am offensiven Brett, beisteuerte. Zum Start des zweiten Viertels nahm sich die Partie offensiv eine kleine Auszeit. Dementsprechend flachte auch der Ulmer Wurfrhythmus ab, jedoch zwang man den Gastgeber ebenfalls zu schwierigen Würfen. In der Folge fand das Team wieder in den offensiven Flow, profitierte dabei aber von der eigenen Defensive und schaltete oftmals nach Ballgewinn blitzartig um. So entstand auch das Highlight der ersten Hälfte: der sprunggewaltige L.J. Figueroa doppelte im richtigen Zeitpunkt den gegnerischen Aufbauspieler, klaute dabei das Spielgerät und wechselte während dem Dunkversuch spektakulär die abschließende Hand. Der daraus resultierende Ulmer Scoring-Run stellte vor der Halbzeitpause erstmals auf eine zweistellige Führung (HZ. 32:45).

Die Löwen kamen bissig aus der Kabine, gaben unmittelbar zum Verstehen, dass die Partie noch nicht entschieden sei. Die Ulmer hielten jedoch physisch dagegen, auch wenn die spielerische Leichtigkeit fehlte. Dementsprechend war der folgende Scoring-Run der Hausherren nicht vorherzusehen. Ein schneller 10:0 Lauf sorgte plötzlich für einen engen Spielstand, der Vorsprung betrug vor dem Abschlussviertel lediglich sechs Punkte. Die Braunschweiger entfachten einen regelrechten Dreierregen und es machte den Anschein, dass jeder abgefeuerte Ball das Netz zappeln ließ. Topscorer Trevion Williams stoppte den viertelübergreifenden 20:0 Run, setzte sich im direkten Duell gegen den besten Shotblocker der Liga Jilson Bango im Low-Post durch. In der Defensivarbeit zeigte sich das Team angeführt von Energizer Karim Jallow griffiger und provozierte direkt im Anschluss zwei Stopps. Am Ende bringen die Ulmer den knappen 77:72- Sieg ins Ziel und bestehen die letzte Generalprobe vor der geilsten Zeit des Jahres.

Ulms Head Coach Anton Gavel war trotz des Erfolgs nicht zufrieden: „Braunschweig hat es uns in der zweiten Halbzeit sehr schwer gemacht, sie waren in jedem Fall aggressiver als wir. Unsere Performance ab Mitte des dritten Viertels war inakzeptabel. Das ist keine Playoff-Mannschaft, die wir heute vorgefunden haben. Es hätte auch in eine andere Richtung gehen können und so sollten wir uns vor den Playoffs nicht präsentieren. Wir haben zwar gewonnen, schön und gut. Aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen und gucken, dass wir besser werden.”