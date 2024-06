Die polarisierendste Stadt der Erde, die legendärste Sportarena der Welt und mit den New York Knicks ein absolutes Flaggschiff des Basketballs – an 25. Stelle (1. Runde) des NBA Drafts 2024 wählte das Team vom Big-Apple den jungen Franzosen Pacôme Dadiet von Ratiopharm Ulm.

Der NBA Draft fungierte auch in diesem Jahr als große Bühne und lieferte beim „Klassentreffen“ der potenziellen Superstars Überraschungen. Insbesondere erfüllte die Nacht 30 Kindheitsträume, was allen voran die Emotionen der Ausgewählten offenbarte – darunter ein Ulmer. Mit Pacôme Dadiet, der sich vergangenen Saison mit starken Leistungen sowohl in der BBL als auch im EuroCup etablierte, schaffte nach Kilian Hayes 2020 der zweite den direkten Sprung vom Orange Campus in die beste Liga der Welt. Im Vorfeld vermuteten viele Sportjournalisten und Experten den aufstrebenden Forward als First-Rounder. Als Commisioner Adam Silver um ca. 5 Uhr deutscher Ortszeit auf die Bühne kam um den 25. Pick der renommierten Franchise New York Knicks zu verkünden, bestätigten sich diese Vorhersagen. Damit ist er der vierte Franzose in der ersten Runde (1. Zaccharie Risacher, 2. Alex Sarr, 6. Tidjane Salaun). Sichtlich gerührt betrat „Pac“, wie er meist genannt wird, die Stage, setzte die exklusive „New York Draft 2024 Edition“ Mütze auf den Kopf und posierte gemeinsam mit dem NBA-Boss für das wohl bedeutendste Foto seiner noch jungen Sportkarriere. Währenddessen stellte das Kommentatorenteam um den ehemaligen NBA-Spieler Richard Jefferson den Franzosen vor und sprachen von einem starken, großen Flügelspieler, der als Youngster im Ulmer Team groß aufspielte und trotz seiner Größe die Fähigkeit besitzt, im Eins-gegen-Eins jederzeit seinen Wurf zu kreieren.

Nach dem großen Moment folgte ein weltweites Fernsehinterview im Set des amerikanischen Fernsehsender ESPN. „Ein Traum wird wahr. Ich kann es nicht in Worte fassen wie ich mich fühle. Ich komme aus einer Basketballfamilie, demnach bedeutet es meiner Familie eine Menge. Meine Familie hat mich seitdem ersten Tag enorm unterstützt, mich zu keinem Zeitpunkt unter Druck gesetzt und mich das Spiel spielen lassen, welches ich liebe.“, erklärte der neue „Knick“. Anschließend verriet er, dass sein Lieblingsspieler Kevin Durant sei. Oftmals ist er um 4 Uhr morgens aufgestanden um ihn spielen zu sehen und seine Spielweise zu analysieren.

Nach insgesamt 30. Picks und knappen viereinhalb Stunden endete die erste Runde und somit die erste Nacht des NBA Drafts. Aber auch die zweite Runde wird sich kein Uuulmer entgehen lassen, denn mit dem spanischen Spielmacher und Meisterheld Juan Núñez steht ein weiteres Juwel aus der Ulmer Talentschmiede im Aufgebot. Anlässlich des besonderen Anlasses sind auch beide Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll und Andreas Oettel vor Ort. In einem Interview mit SWR teilte Stoll seine Eindrücke der ersten Draft Nacht.

Das deutsche Trio

Aus deutscher Sicht gab es neben Pacôme noch ein weiteres Highlight: Die Orlando Magics entschieden sich an 18. Stelle für Tristan da Silva. Der Bruder von Oscar spielte zuletzt vier Jahre für die Colorado Buffaloes (College), komplettiert nun das Gespann um die beiden Wagner Brüder.