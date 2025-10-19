Ratiopharm Ulm trifft im Pokalachtelfinale auf ALBA Berlin

Am Sonntag wartet auf Ratiopharm Ulm im Pokalachtelfinale ein echtes Basketball-Schwergewicht. Das Team von Ty Harrelson gastiert um 16:30 Uhr bei ALBA Berlin – das erste „Do-or-Die“-Spiel der Saison. Die Partie wird live und exklusiv ab 16:15 Uhr bei Dyn übertragen.

Revanche-Gefühle und Pokal-Magie

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – und genau das macht den Wettbewerb so besonders. Schon in der vergangenen Saison sorgte der MBC für eine Sensation, als er die großen Favoriten ausschaltete. Diesmal steht Ulm selbst vor einer großen Herausforderung: Auswärts beim deutschen Serienmeister und Pokalsieger ALBA Berlin.

Für beide Teams ist es ein Spiel mit besonderer Geschichte: Erst vor fünf Monaten trafen sie in der ersten Runde der BBL-Playoffs aufeinander – damals setzte sich Ulm souverän mit 3:0 durch.

Cheftrainer Ty Harrelson blickt mit Respekt, aber auch Zuversicht auf das Wiedersehen:„ALBA Berlin ist ein großer Club mit einer großen Erfolgshistorie. Uns ist es im vergangenen Jahr gelungen, sie in den Playoffs zu schlagen, da waren die Vorzeichen allerdings ganz andere. Jetzt sind es zwei neue Mannschaften, die beide viel Talent und einen großen Siegeswillen mitbringen. Zudem hat Berlin den Heimvorteil in der Max-Schmeling-Halle, einer Arena mit viel Tradition und Geschichte in Basketballdeutschland.“

Auch Point Guard Mark Smith freut sich auf das Pokalduell:

„Der Pokal ist toll. Er hat seine eigenen Gesetze und ruft großartige Emotionen in uns Spielern und den Fans hervor. Es ist der kürzeste Weg zu einem Titel. Am Ende spielen wir alle dafür, um für die Stadt und die Fans einen Pokal zu gewinnen.“

Ulmer Teamgeist als Schlüssel

Ein Erfolgsfaktor der Ulmer bleibt der ausgeprägte Team-Basketball. Mit durchschnittlich 21,5 Assists pro Spiel liegt der amtierende Vizemeister ligaweit auf Platz drei – nur München und Berlin verteilen den Ball noch besser. Zudem stellen die Uuulmer mit 9,5 Steals pro Partie den Ligabestwert in der Verteidigung.

Die Devise ist klar: Nur als Einheit lässt sich ein Erfolg in der Hauptstadt holen.

Berliner Neuanfang nach großem Umbruch

ALBA Berlin hat im Sommer einen radikalen Umbruch vollzogen. Nach sechs Jahren in der EuroLeague entschieden sich die Verantwortlichen, künftig in der von der FIBA organisierten Basketball Champions League anzutreten – ein Schritt mit Signalwirkung.

Auch im Kader gab es zahlreiche Veränderungen: Leistungsträger wie Matt Thomas, David McCormack und Tim Schneider verließen den Verein. Dennoch verfügt Trainer Pedro Calles über ein starkes und tiefes Team – mit erfahrenen Kräften wie Justin Bean, Martin Hermannsson, Malte Delow und Jonas Mattisseck sowie Neuzugängen wie Norris Agbakoko, Bennet Hundt und Sam Griesel.

Spannung garantiert

Für beide Mannschaften ist das Pokalachtelfinale mehr als nur ein weiteres Spiel – es ist ein echter Charaktertest. Ulm will den Schwung aus der Liga mitnehmen und erneut den Favoriten aus Berlin ärgern. Ob es wieder zu einer Überraschung reicht, entscheidet sich am Sonntag in der traditionsreichen Max-Schmeling-Halle.

