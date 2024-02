Nachdem sensationellen Erfolg im Halbfinale bleibt der große Coup am Ende aus. Sie haben gekämpft, sie haben gebissen und sie haben nie aufgegeben. Ratiopharm Ulm unterliegt im Finale um den BBL-Pokal dem FC Bayern Basketball mit 81:65.

Die Ränge, die von zahlreichen Ulmern eingenommen wurden, erzeugten von Beginn an eine energiegeladene Stimmung. Diese Energie übertrug sich förmlich auf das Parkett und die Ulmer erwischten einen guten Start. Nach vier Minuten Spielzeit und einem 8:1 Lauf erzielte der Gastgeber den ersten erfolgreichen Wurf aus dem Feld. Das Team schaffte es an der Defensivleistung aus dem Halbfinale anzuknüpfen, zwang die Hausherren zu schwierigen Würfen und generierte am offensiven Ende freie Abschlussmöglichkeiten von außen (3/6 Dreier nach fünf Minuten). Wenn der Wurf nicht fiel, gingen die Ulmer entschlossen hinterher. Daraus resultierte auch das Highlight des ersten Viertels: Youngster Pacôme Dadiet stopfte einen Fehlversuch sehenswert per Putback-Dunk in den Ring und brachte den orangenen Fanblock zum Beben. Mit einem 5:0 Lauf und lediglich neun erlaubten Münchener Punkte endete der erste Spielabschnitt (9:18, 10.). Die Bayern fanden jedoch nach der kurzen Unterbrechungen besser in die Partie, kamen zu guten Abschlüssen, während der Ulmer Rhythmus verloren ging. In der Zone für das Team von Trainer Anton Gavel ergab sich kaum gute Würfe (2er 4/12), demnach vertraute man verstärkt auf die Qualitäten aus dem Dreierbereich – was allerdings im Gegensatz zu den Anfangsminuten nicht zuverlässig funktionierte (6/18 – 33,3%). Dies hatte einen 0:14 Lauf aus Ulmer Sicht zur Folge. In dieser Phase bereitete vor allem die Physis der Münchener unter den Brettern einige Probleme, die zugelassenen Offensivrebounds sprachen für sich (10 OR). Die Ulmer wehrten sich, ließen nicht abreißen und gingen mit einem sieben Punkte Rückstand in die Kabine (35:27, HZ.).

Nach der Pause stellte es weiterhin eine Herausforderung dar, die Offensivmaschinerie des EuroLeague-Teams aufzuhalten und Stopps zu generieren. So wuchs der Rückstand erstmals zweistellig an. Ein 10:2 Lauf der Ulmer, ein jeweils unsportliches und technisches Foul gegen die Bayern erzeugte eine gewisse Brisanz. Angetrieben von der orangenen Wand kämpfte sich das Team somit auf vier Punkte ran. Zwei Andreas Obst Dreier in Serie losch das Ulmer Momentum und die Führung wuchs vor dem Schlussviertel erneut an (59:47, 30.). Die dringend benötigten Erfolgserlebnisse in der Defensive generierte das Team in den ersten Sequenzen, aber dies konnte nicht in Zählbares umgemünzt werden. Ein bekanntes Gesicht zeigte sich am heutigen Tag in Topform – Andreas Obst entschied dann mit einem wilden aus vollem Lauf das Spiel. Die Ulmer bissen dennoch, versuchten alles um den Spielverlauf nochmals spannend zu gestalten. Letztendlich war die Titelverteidigung in der Folge nicht mehr gefährdet.

Ulms Head Coach Anton Gavel: „Glückwunsch an Pablo und seine Mannschaft zum ersten Titel der Saison. Wir haben das Spiel ab dem zweiten Viertel nicht mehr in der eigenen Hand gehabt und diktiert, sondern sind nur noch gefolgt. Nochmal, Glückwunsch an Bayern zum verdienten Pokalsieg.“