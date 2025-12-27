Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
5.1 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Harry Langer via BBU
Basketball NewsNeu-Ulm
1 Min.Lesezeit

Ratiopharm Ulm vor anspruchsvollem Auswärtsspiel in Bamberg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Samstagabend wartet auf Ratiopharm Ulm eine echte Bewährungsprobe: Um 18.30 Uhr tritt das Team auswärts bei den BMA365 Bamberg Baskets an, die sich in dieser Saison als stabiles Spitzenteam präsentieren. Die Partie wird live und exklusiv bei Dyn übertragen.

 

Nach zuletzt wichtigen Erfolgen reist Ulm mit Rückenwind nach Franken. Besonders die Rückkehr von Topscorer Chris Ledlum hat der Mannschaft neue Energie verliehen – schon bei seinem Comeback in Berlin steuerte er 15 Punkte bei. Dennoch erwartet Head Coach Ty Harrelson eine intensive Partie und verweist auf die Offensivstärke des Gegners: „Bamberg hat zuletzt ein 100-Punkte-Spiel aufgelegt. Entsprechend müssen wir den Fokus auf die Verteidigung legen, um sie zu auszubremsen. Entscheidend wird auch sein, das Tempo zu kontrollieren und unser Verhältnis von Assists zu Ballverlusten zu verbessern.”

Vorteile im Rebounding könnten den Ausschlag geben

Statistisch hat Ulm unter den Körben die besseren Karten. Mit durchschnittlich 37,5 Rebounds pro Spiel greift das Team mehr Abpraller ab als die Bamberger, die auf 34,4 kommen. Diese physische Präsenz im Rebound könnte im direkten Vergleich zum entscheidenden Faktor werden – insbesondere gegen einen Gegner, der selbst viel Druck im Angriff entfaltet.

Bamberg stabil in der oberen Tabellenhälfte

Die Bamberg Baskets zeigen sich bislang als konstantes Team in der oberen Tabellenregion und rangieren derzeit auf Platz fünf. Trotz Niederlagen gegen Trier, München, Frankfurt und Rostock bleibt die Mannschaft von Trainer Anton Gavel wettbewerbsfähig. Dreh- und Angelpunkt ist Guard Cobe Williams mit 16,8 Punkten pro Spiel und hoher Effektivität. Unterstützung erhält er unter den Körben von Demarcus Demonia und Ibi Watson, die gemeinsam fast zehn Rebounds pro Partie sichern.

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel