Ratiopharm Ulm vor anspruchsvollem Auswärtsspiel in Bamberg

Am Samstagabend wartet auf Ratiopharm Ulm eine echte Bewährungsprobe: Um 18.30 Uhr tritt das Team auswärts bei den BMA365 Bamberg Baskets an, die sich in dieser Saison als stabiles Spitzenteam präsentieren. Die Partie wird live und exklusiv bei Dyn übertragen.

Nach zuletzt wichtigen Erfolgen reist Ulm mit Rückenwind nach Franken. Besonders die Rückkehr von Topscorer Chris Ledlum hat der Mannschaft neue Energie verliehen – schon bei seinem Comeback in Berlin steuerte er 15 Punkte bei. Dennoch erwartet Head Coach Ty Harrelson eine intensive Partie und verweist auf die Offensivstärke des Gegners: „Bamberg hat zuletzt ein 100-Punkte-Spiel aufgelegt. Entsprechend müssen wir den Fokus auf die Verteidigung legen, um sie zu auszubremsen. Entscheidend wird auch sein, das Tempo zu kontrollieren und unser Verhältnis von Assists zu Ballverlusten zu verbessern.”

Vorteile im Rebounding könnten den Ausschlag geben

Statistisch hat Ulm unter den Körben die besseren Karten. Mit durchschnittlich 37,5 Rebounds pro Spiel greift das Team mehr Abpraller ab als die Bamberger, die auf 34,4 kommen. Diese physische Präsenz im Rebound könnte im direkten Vergleich zum entscheidenden Faktor werden – insbesondere gegen einen Gegner, der selbst viel Druck im Angriff entfaltet.

Bamberg stabil in der oberen Tabellenhälfte

Die Bamberg Baskets zeigen sich bislang als konstantes Team in der oberen Tabellenregion und rangieren derzeit auf Platz fünf. Trotz Niederlagen gegen Trier, München, Frankfurt und Rostock bleibt die Mannschaft von Trainer Anton Gavel wettbewerbsfähig. Dreh- und Angelpunkt ist Guard Cobe Williams mit 16,8 Punkten pro Spiel und hoher Effektivität. Unterstützung erhält er unter den Körben von Demarcus Demonia und Ibi Watson, die gemeinsam fast zehn Rebounds pro Partie sichern.