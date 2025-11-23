Newsletter
Foto: Harry Langer via BBU
Basketball NewsNeu-Ulm
2 Min.Lesezeit

Ratiopharm Ulm zwingt den Meister FC Bayern München in die Overtime

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In einem hochklassigen und intensiven Topspiel haben das stark ersatzgeschwächte Team von Ratiopharm Ulm dem deutschen Meister alles abverlangt. Erst in der Verlängerung setzte sich Bayern München knapp mit 81:77 durch. Die Neu-Ulmer Arena war bis auf den letzten Platz gefüllt, und die Hausherren zeigten trotz fehlender Leistungsträger eine beeindruckende Vorstellung.

Kampfgeist trotz Personalnot

Ohne Nelson Weidemann, Chris Ledlum und Tommy Klepeisz stemmte sich das Team über die gesamte Spielzeit leidenschaftlich gegen die Bayern. Chris Sengfelder sorgte mit einem spektakulären Dreier in den Schlusssekunden dafür, dass die Partie überhaupt in die Overtime ging. Zwar entschieden die Ulmer das Rebound-Duell mit 44:40 für sich und trafen insgesamt mehr Feldwürfe, doch die hohe Foulbelastung (25:16 Fouls) kostete sie am Ende wichtige defensive Stabilität. „Es ist enttäuschend, dass wir dieses enge Spiel nicht für uns entscheiden konnten. Wir haben über die vollen 45 Minuten maximalen Einsatz gezeigt und bis zur Schlusssirene gekämpft. Am Ende waren es Kleinigkeiten und eine enorm starke Defensive der Bayern, die den Unterschied gemacht haben“, betont Ulms Cheftrainer Ty Harrelson.

Offenes Duell mit intensiver Defense

Ulm erwischte den besseren Start und setzte früh defensive Akzente, die drei schnelle Ballverluste der Gäste provozierten. Besonders Alec Anigbata dominierte die Anfangsphase, während Mark Smith wiederholt stark am Korb abschloss (19:15). Im zweiten Abschnitt fanden die Bayern ihren Rhythmus, trafen zuverlässiger von außen und übernahmen zeitweise die Führung. Beide Teams agierten anschließend auf Augenhöhe – Dinwiddie setzte für München Impulse, Anigbata hielt aus Ulmer Sicht dagegen (36:38).

Hochspannung bis zur Verlängerung

Nach der Pause legten die Gastgeber mit einem 7:0-Lauf furios los. Jensen und Osborne trafen wichtige Dreier, doch eine Münchner Auszeit stoppte den Ulmer Schwung. Ein direkter 7:0-Konter brachte den Meister wieder nach vorne (51:52). Zu Beginn des Schlussviertels setzten sich die Bayern erstmals ab, doch Smith brachte Ulm zurück und erzielte nach schweren Würfen erneut die Führung. Vier Sekunden vor Schluss drehte Da Silva das Spiel noch einmal, ehe Sengfelder mit einem Wahnsinnsdreier die Verlängerung erzwang (68:68). In der Overtime punkteten die Bayern vor allem von der Freiwurflinie. Ulm kämpfte weiter, wurde aber durch die Foulaus von Mark Smith und Teo Milicic entscheidend geschwächt. Am Ende fehlte nur wenig zum Coup (77:81).

Anigbata mit seinem stärksten Auftritt

Für Alec Anigbata wurde das Derby gegen seinen ehemaligen Verein zu einem echten Statement-Spiel. In knapp 33 Minuten erzielte er 15 Punkte, griff fünf Rebounds ab und war konstant ein Faktor. Auch Tobias Jensen (19 Punkte), Mark Smith (18) und Chris Sengfelder (11) punkteten zweistellig und trugen maßgeblich zum intensiven Schlagabtausch bei.

 

