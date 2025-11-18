Raub in Nürnberg-Langwasser: Unbekannte schlagen und bestehlen 43-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. (1088) Ein Raubüberfall hat am Montagabend (17.11.2025) zu einem Polizeieinsatz im Nürnberger Stadtteil Langwasser geführt. Die Kriminalpolizei wendet sich nun an die Bürger und bittet um sachdienliche Hinweise.

Überfall am U-Bahnhof Langwasser-Nord

Ein 43-jähriger Mann aus Lettland geriet gegen 21:20 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Langwasser-Nord in eine gefährliche Situation. Nachdem er die Bahn verließ, wurde er auf seinem Weg durch die Watzmannstraße von einem Unbekannten angesprochen. Vermutlich erhielt der 43-Jährige währenddessen von einer zweiten Person einen Schlag von hinten. Anschließend stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte. Das Opfer erlitt Schürfwunden im Gesicht und an den Händen.

Täterbeschreibung und polizeiliche Ermittlungen

Der Geschädigte konnte einen der mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben: Der Mann ist ungefähr 170 cm groß, hat eine normale Statur und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Sein Haar war seitlich kurz und lockig auf dem Kopf.

Zeugenaufruf der Polizei

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen Raubverdachts aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl