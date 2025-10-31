Raub in Regensburg: Mobiltelefon in Grünanlage gestohlen, zwei Männer festgenommen, Zeugen gesucht

Am Mittwochabend ereignete sich in Regensburg ein Raubüberfall, bei dem ein 27-jähriger äthiopischer Mann Opfer wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Raubüberfall in Grünanlage an der Maximilianstraße

Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober 2025 gegen 21 Uhr in der Grünanlage an der Maximilianstraße. Drei bislang unbekannte Männer sprachen das Opfer an und fragten zunächst, ob er Haschisch hätte. Im weiteren Verlauf wurde der Mann von dem Trio körperlich angegriffen, und sie stahlen sein Mobiltelefon.

Zwei Tatverdächtige festgenommen

Nach der Tat erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf zwei Tatverdächtige in der Nähe festgenommen werden konnten. Die Festgenommenen, ein 17-jähriger und ein 21-jähriger tunesischer Staatsbürger, wurden am folgenden Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, und beide wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Suche nach dem dritten Tatverdächtigen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei in Regensburg bittet Personen, die am 29. Oktober gegen 21 Uhr in der Maximilianstraße oder der angrenzenden Grünanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.