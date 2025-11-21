Raub in Regensburg: Unbekannte Täter überfallen Mann an Zigarettenautomat und flüchten in blauem Opel

In der Nacht zum Freitag fand in Regensburg ein Raubüberfall statt, bei dem ein Mann Opfer von Gewalt wurde. Vier bislang unbekannte Täter schlugen den 27-jährigen Mann nieder und entwendeten sein Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Gewalttätiger Überfall auf offener Straße

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Stunden des 21. November. Gegen 00:55 Uhr wollte der 27-jährige Deutsche in der Merkurstraße Zigaretten an einem Automaten kaufen. Plötzlich erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf, fiel zu Boden und wurde anschließend getreten.

Täter flüchten mit Beute

Die Angreifer nahmen das Portemonnaie des Mannes an sich, welches einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag enthielt. Danach flüchteten die vier Unbekannten mit einem Auto, bei dem es sich vermutlich um einen blauen Opel handelt, in Richtung Stadtmitte.

Polizei sucht Zeugen

Der leicht verletzte Mann wurde von Rettungskräften in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg hat wegen Raubes die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden, sollten sie Hinweise zum Vorfall haben.