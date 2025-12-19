Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
Raubserie auf Autobahn: Zwei Männer von bewaffneten Tätern bei Neumarkt überfallen
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Raubserie auf Autobahn: Zwei Männer von bewaffneten Tätern bei Neumarkt überfallen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 18. Dezember ereignete sich ein Raubüberfall am Autobahnrasthof Shell bei Neumarkt i.d.OPf. Zwei Männer rumänischer Staatsangehörigkeit wurden Opfer des Delikts. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Angriff am Rasthof

Gegen 3 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann von drei unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. In der Auseinandersetzung erlitt der Mann leichte Gesichtsverletzungen. Danach verließen der 29-jährige Begleiter und der 44-Jährige den Tatort und setzten ihre Fahrt auf der A3 in Richtung Passau fort.

Verfolgung und Raub auf der Autobahn

Auf der Autobahn wurden die beiden von einem BMW 5er Touring überholt. Das Fahrzeug hatte ein Kennzeichen einer unbekannten Nation, vermutlich beginnend mit “NRW”. Der Fahrer des BMW signalisierte dem 29-Jährigen mit einem Anhaltesignal, die Autobahn zu verlassen. An einer unbekannten Anschlussstelle verließ er die A3, wo die unbekannten Täter erneut auftauchten und von ihm mehrere tausend Euro erzwangen. Laut Aussagen des Opfers führten zwei der Täter schwarze, augenscheinlich aus Kunststoff bestehende Pistolen, ohne diese jedoch einzusetzen.

Beschreibung der Täter und Zeugenaufruf

Die drei männlichen Täter waren dunkel gekleidet. Zwei von ihnen hatten normale, einer eine kräftige Figur. Alle hatten dunkle Haare, einer trug zusätzlich einen schwarzen Bart. Auffällig waren silberfarbene Sterne, ähnlich Sheriff-Sternen, die zwei der Männer um den Hals trugen. Die Polizei sucht Zeugen, die am 18. Dezember gegen 3 Uhr im Bereich des Rasthofs Shell oder auf der A3 verdächtige Aktivitäten beobachtet haben. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel