Raubüberfälle in Kemptener Unterführung – Maskierte Täter bedrohen Opfer mit Messer

Sowohl am 18.02.2022, als auch am 19.02.2022, kam es jeweils zur Mittagszeit in einer Unterführung in der Reinhartser Straße zu einem Raubdelikt.

Zwei maskierte Täter überfielen beide Male den gleichen Geschädigten und raubten ihm sein Bargeld in Höhe von etwa 20,- Euro, sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente. Beide Täter konnten unerkannt entkommen. Das Opfer wurde bei einer Tat mit einem Messer bedroht und verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon (0831) 9909-0 erbeten.

