Raubüberfälle in Nürnberg und Berlin: Polizei sucht mit Video nach bewaffnetem Täter aus Geldtransferinstituten

Die Ermittlungen zu einem Überfall auf ein Geldtransferinstitut in Nürnberg führen die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf eine mögliche Verbindung zu einem weiteren Überfall im Juni 2025 in Berlin-Schöneberg zurück. Der Verdächtige ist weiterhin auf freiem Fuß, und die Fahndung erfolgt nun mit Hilfe von Videoaufnahmen aus beiden Fällen.

Überfall in der Nürnberger Ludwigstraße

Am Mittwochmorgen, dem 10. Dezember 2025, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 08:35 Uhr eine Filiale in der Ludwigstraße. Unter Vorhalt einer Pistole erbeutete er Bargeld und konnte anschließend flüchten. Die Angestellte der Filiale blieb bei diesem Vorfall körperlich unverletzt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit vielen Polizeibeamten konnte der Täter nicht gefasst werden.

Ermittlungen und öffentliche Fahndung

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat zahlreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, doch eine Identifizierung des Täters steht noch aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth haben sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit gewandt.

Verbindung zu Berliner Überfall

Die laufenden Ermittlungen legen einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Raubüberfall in Berlin-Schöneberg nahe. Weitere Informationen, Bilder der Tatverdächtigen sowie Details zu den Vorfällen sind über die Polizeiwebseiten von Bayern und Berlin erhältlich:

Mehr Informationen zur Nürnberger Tat sind hier verfügbar.

Details zum Berliner Fall sind hier einsehbar.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.