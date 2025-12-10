Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Raubüberfall am Neutraublinger See: Zwei Täter attackieren 18-Jährigen auf dem Weg zur Arbeit
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Raubüberfall am Neutraublinger See: Zwei Täter attackieren 18-Jährigen auf dem Weg zur Arbeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden ein junger Mann in Neutraubling Opfer eines Überfalls. Der Vorfall ereignete sich am Neutraublinger See und wurde erst später am Tag der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist mit den Ermittlungen befasst und ruft mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Überfall auf 18-Jährigen beim Neutraublinger See

Der Übergriff ereignete sich am Freitag, dem 5. Dezember, gegen 6:00 Uhr. Der 18-jährige Deutsche war zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als er im Inselweg nahe dem Neutraublinger See von hinten niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern mit Fäusten traktiert. Die Angreifer entwendeten seinen Geldbeutel und flohen in Richtung des Sees.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Da dem Opfer eine Beschreibung der Täter nicht möglich war, sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg umso dringlicher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel