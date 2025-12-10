Raubüberfall am Neutraublinger See: Zwei Täter attackieren 18-Jährigen auf dem Weg zur Arbeit

Am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden ein junger Mann in Neutraubling Opfer eines Überfalls. Der Vorfall ereignete sich am Neutraublinger See und wurde erst später am Tag der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist mit den Ermittlungen befasst und ruft mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Überfall auf 18-Jährigen beim Neutraublinger See

Der Übergriff ereignete sich am Freitag, dem 5. Dezember, gegen 6:00 Uhr. Der 18-jährige Deutsche war zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als er im Inselweg nahe dem Neutraublinger See von hinten niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern mit Fäusten traktiert. Die Angreifer entwendeten seinen Geldbeutel und flohen in Richtung des Sees.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Da dem Opfer eine Beschreibung der Täter nicht möglich war, sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg umso dringlicher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.