Dienstag, Januar 13, 2026
Raubüberfall auf 20-Jährigen am Laimer Platz – Täter flüchten mit Bargeld
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, wurde ein 20-jähriger Münchner Opfer eines Raubüberfalls am Laimer Platz. Der junge Mann hatte sich dort mit einem unbekannten Verkäufer zur Übergabe einer Hardwarekomponente getroffen, die vorher über eine Onlineverkaufsplattform vereinbart worden war.

Überfall mit Pfefferspray auf Spielplatz

Der Verkäufer holte den 20-Jährigen mit einem E-Scooter ab und beide begaben sich zu einem nahegelegenen Spielplatz. Dort trat plötzlich eine vermummte Person hinzu, sprühte dem jungen Mann Pfefferspray ins Gesicht und brachte ihn gemeinsam mit dem Verkäufer zu Boden. Die Täter schlugen und traten das Opfer, bevor sie ihm mehrere Hundert Euro Bargeld abnahmen und unerkannt flüchteten.

Polizei fahndet nach Tätern

Ein zufällig vorbeikommender Passant alarmierte die Rettungsleitstelle, doch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei München bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Täterbeschreibung

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Täter ist männlich, etwa 170 cm groß, 17 bis 20 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen kurzen lockigen Haaren und trug eine schwarze Jacke der Marke “Moncler”. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich, von schlanker Statur und jugendlichem Alter, mit südländischem Erscheinungsbild. Er war maskiert mit grauer Kapuze und grauem Tuch vor dem Gesicht und hatte Pfefferspray bei sich.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

