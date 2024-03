Raubüberfall auf Imbissstand in Vöhringen – Bewaffneter Täter auf der Flucht

Am vergangenen Samstag ereignete sich in den Abendstunden ein Raubüberfall auf einen Imbissstand in Vöhringen.

Ein unbekannter Mann bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole und erbeutete einen niedrigen vierstelligen Betrag aus der offenstehenden Kasse. Der Täter konnte trotz sofortiger Fahndung bislang nicht festgenommen werden. Nachdem der Kriminaldauerdienst Memmingen den Tatort aufgenommen hatte, haben Beamte des Fachkommissariats der Kripo Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen.

Beschrieben wird der Täter als 30- bis 40-jähriger Mann, ca. 1,80 m groß. Er trug zur Tatzeit einen Vollbart, eine schwarze Jeans und eine schwarze Trainingsjacke sowie eine schwarze Mütze. Er sprach mit dem Geschädigten akzentfrei Deutsch.

Die Kripo Neu-Ulm sucht nun Zeugen:

Wer hat am 23.03.2024 zwischen 19 Uhr bis 20 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Memminger Straße in Vöhringen gemacht?

Wer hat eine Person gesehen auf die die Beschreibung passt und sich auffälig verhalten hat?

Wer Hinweise geben kann soll sich bitte direkt an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Tel.: 0731/8013-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.