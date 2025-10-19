Newsletter
Oktober 19, 2025
Vermischtes
Raubüberfall auf Louvre – Museum bleibt am Sonntag geschlossen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris ist es am Sonntag zu einem Raubüberfall gekommen.

Raubüberfall Auf Louvre - Museum Bleibt Am Sonntag GeschlossenLouvre in Paris (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorfall habe sich bei der Eröffnung ereignet, teilte Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati mit. Verletzte habe es nicht gegeben, fügte sie hinzu, ohne weitere Details zu nennen. Das Museum selbst teilte mit, dass es am heutigen Sonntag “aus außergewöhnlichen Gründen” geschlossen bleibe.

Was genau gestohlen wurde, blieb zunächst unklar. Laut der französischen Tageszeitung “Le Parisien” sollen die Kriminellen über die Fassade zur Seine, wo derzeit Bauarbeiten stattfinden, in das weitläufige Gebäude eingedrungen sein. Dabei sollen sie auch einen Lastenaufzug genutzt haben. Dem Bericht zufolge sollen sie mehrere Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons gestohlen haben.

