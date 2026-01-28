type here...
Polizeipräsidium Oberpfalz
Raubüberfall auf Parkplatz der A6: 21-Jähriger mit Pkw und Schmuck ausgeraubt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 26. Januar 2026 ereignete sich ein Raubüberfall auf dem Parkplatz Zankschlag Süd an der A6. Gegen 19:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Deutscher, der mit seinem BMW der 1er Reihe unterwegs war, Opfer dieser Tat.

Raub mit Drohungen

Während einer Pause wurde der junge Mann von mindestens zwei maskierten Tätern bedroht. Die Angreifer waren mit einem Messer und einem Baseballschläger oder einer Brechstange bewaffnet. Sie erbeuteten den Pkw des Opfers sowie mehrere Wertgegenstände wie Schmuck und eine Uhr.

Flucht der Täter

Nach dem Überfall verließen die Täter den Tatort mit dem gestohlenen Fahrzeug und flohen in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war etwa 190 cm groß und von kräftiger Statur. Der zweite Täter war rund 185 cm groß und hatte eine normale Statur.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

