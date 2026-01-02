Raubüberfall auf Tankstelle bei Hepberg: Zwei Tatverdächtige festgenommen und in Haft.

In der Nacht auf Freitag ereignete sich ein spektakulärer Überfall auf eine Autobahntankstelle bei Hepberg. Zwei Tatverdächtige konnten kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt leitet nun die weiteren Ermittlungen.

Überfall auf Tankstelle in Köschinger Forst-West

Gegen 01.45 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Männer die Tankstelle an der Rastanlage Köschinger Forst-West. Sie attackierten einen Angestellten, der sich gerade am Verkaufstresen befand. Der 62-jährige Mann wurde niedergeschlagen und in die Herrentoilette gezerrt.

Zigarettenraub und Flucht

Die Täter versuchten daraufhin, die Kassen im Verkaufsraum zu öffnen. Nachdem dies misslang, entwendeten sie Zigaretten und E-Zigaretten (auch bekannt als Vapes) und ergriffen zu Fuß die Flucht vom Gelände der Rastanlage.

Schnelle Festnahme der Verdächtigen

Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte bald zum Erfolg. Beide Tatverdächtige wurden in Hepberg festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 35-Jährigen nigerianischer Nationalität und einen 27-jährigen Somalier, beide wohnhaft im Landkreis Eichstätt.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei Ingolstadt aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.