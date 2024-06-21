Newsletter
Symbolbild
Polizei & CoNewsKempten
1 Min.Lesezeit

Raubüberfall auf Tankstelle in Kempten – Polizei kann Tatverdächtigen (19) festnehmen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Donnerstag, den 20.06.2024, gegen 18:30, wurde eine Tankstelle in der Memminger Straße in Kempten Tatort eines Raubüberfalls. Die Polizei stellte den 19-jährigen Tatverdächtigen nur kurze Zeit später.

Symbolbild

Der junge Mann forderte in der Tankstelle von einer Kassiererin unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem er Bargeld aus der Kasse erbeutet hatte, flüchtete der Täter in Richtung Süden. Die Kassiererin hielt eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an und zeigte den Polizeikräften den flüchtenden Täter des Raubes. Diese starteten sofort die Verfolgung und eine weitere Streife nahm den Tatverdächtigen auf einem Grundstück im Stiftskellerweg fest. Bei der Festnahme fanden die Polizeikräfte das erbeutete Bargeld und das Tatmesser beim Beschuldigten und stellten beides sicher.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 19-jährigen Mann. Da dieser zu dem Zeitpunkt nicht über einen festen Wohnsitz verfügte, führte die Polizei den 19-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Kempten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel