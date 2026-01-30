Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt: Täter flüchtet zu Fuß, Zeugen dringend gesucht

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitagabend wurde der Woolworth am Rande der Karlstädter Innenstadt bei einem Raubüberfall Ziel eines unbekannten Täters. Mit seiner erbeuteten Beute gelang ihm die Flucht zu Fuß. Die Polizei ist momentan mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht intensiv nach dem Täter. Zeugen werden aufgerufen, sich zu melden.

Überfall mit messerähnlichem Gegenstand

Nach bisherigen Informationen kam der Unbekannte gegen 19:25 Uhr in die Filiale in der Ringstraße. Dort ging er auf eine Angestellte zu und forderte unter Bedrohung mit einem messerähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin folgte den Anweisungen und übergab dem Täter den Kasseninhalt, woraufhin dieser das Geschäft verließ.

Täterbeschreibung und Fahndung

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, mit dunklerer Hautfarbe. Er trug eine Jeans sowie eine schwarze Jacke mit Nieten.

Nach dem Notruf wurde unverzüglich ein Großaufgebot an Streifenwagen der Karlstädter Polizei und benachbarter Dienststellen in den Bereich des Tatorts entsandt, um den zu Fuß geflüchteten Täter zu suchen. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf und Warnung

Die Polizei warnt davor, den Täter eigenmächtig zu stellen, da er möglicherweise noch bewaffnet sein könnte. Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Unbekannten liefern können, werden gebeten, sich an den Polizeinotruf 110 oder die 0931/457-1732 zu wenden.