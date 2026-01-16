Newsletter
type here...
Raubüberfall in Dachau: Duo stiehlt Bargeld aus Auto vor Bank
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Raubüberfall in Dachau: Duo stiehlt Bargeld aus Auto vor Bank

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

DACHAU, 16.01.2026. Zwei unbekannte Täter haben heute Vormittag in Dachau einer Frau einen Stoffbeutel mit einer erheblichen Menge Bargeld entrissen und dabei die Frau leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überfall in der Münchener Straße

Gegen 11:00 Uhr wurde eine Dachauerin Opfer eines Überfalls. Während sie dabei war, vor einer Bank in der Münchener Straße aus ihrem Auto zu steigen, näherten sich ihr zwei Männer. Sie rissen der Frau einen Stoffbeutel aus den Händen, der Bargeld im fünfstelligen Bereich enthielt, und flüchteten zu Fuß in westlicher Richtung. Kurz darauf stiegen sie in einen hellen SUV.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Polizei reagierte umgehend mit intensiven Fahndungsmaßnahmen, die jedoch bislang ohne Ergebnis blieben.

Täterbeschreibung

Die gesuchten Männer sind zwischen 170 und 175 cm groß und haben dunkle Haare. Einer der Täter trug einen grauen Kapuzenpullover, der andere war mit einer schwarzen Lederjacke und einer Sonnenbrille bekleidet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 08141-6120.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel