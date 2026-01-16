Raubüberfall in Dachau: Duo stiehlt Bargeld aus Auto vor Bank

DACHAU, 16.01.2026. Zwei unbekannte Täter haben heute Vormittag in Dachau einer Frau einen Stoffbeutel mit einer erheblichen Menge Bargeld entrissen und dabei die Frau leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überfall in der Münchener Straße

Gegen 11:00 Uhr wurde eine Dachauerin Opfer eines Überfalls. Während sie dabei war, vor einer Bank in der Münchener Straße aus ihrem Auto zu steigen, näherten sich ihr zwei Männer. Sie rissen der Frau einen Stoffbeutel aus den Händen, der Bargeld im fünfstelligen Bereich enthielt, und flüchteten zu Fuß in westlicher Richtung. Kurz darauf stiegen sie in einen hellen SUV.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Polizei reagierte umgehend mit intensiven Fahndungsmaßnahmen, die jedoch bislang ohne Ergebnis blieben.

Täterbeschreibung

Die gesuchten Männer sind zwischen 170 und 175 cm groß und haben dunkle Haare. Einer der Täter trug einen grauen Kapuzenpullover, der andere war mit einer schwarzen Lederjacke und einer Sonnenbrille bekleidet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 08141-6120.