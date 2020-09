Raubüberfall in einem Discounter-Markt in Illertissen

Gestern, kurz vor 15 Uhr, bedrohte ein unbekannter männlicher Täter die Verkäuferin eines Discounter-Markts in der Memminger Straße in Illertissen und flüchtete letztlich mit einer Beute im hohen dreistelligen Bereich

Zur Tatzeit befand sich die 32-jährige Angestellte als einzige Kassiererin im Verkaufsraum des Discount-Markts. Der nach wie vor unbekannte männliche Täter zog aus seinem mitgeführten Rucksack ein großes Brotmesser, das er demonstrativ der Geschädigten zeigte.

Gleichzeitig forderte er sie in ruhigem Ton auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Die eingeschüchterte Kassiererin übergab ihm das Geld aus der Kasse, wobei es sich lediglich um 5-Euro, 10-Euro und 20-Euro Scheine handelte, zudem umfangreiches Münzgeld, teilweise noch original in Rollen verpackt. Die Beute verstaute der Täter in seinem Rucksack und verließ dann ohne Aufsehen den Markt in unbekannter Richtung. Ob die Flucht mit einem Fahrzeug fortgesetzt wurde ist unbekannt. Der gesamte Ablauf war so unspektakulär, dass andere im Markt anwesende Kunden den Überfall überhaupt nicht wahrnahmen.

Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos.

Die Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

Die Beschreibung des Täters: männlich, ca. 30-35 Jahre, dunkle Haare, ca. 180 cm, schlaksige Figur, sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Er trug eine dunkle Mund-Nasen-Schutzmaske, darunter einen längeren, schwarzen, ungepflegten Vollbart. Er hatte ein Cäppi auf dem Kopf und trug einen grauen Pullover, mit weißer Aufschrift. Über die Schulter trug er einen dunklen Rucksack in dem sich das Messer und später die Tatbeute befand.

Zeugen die Aussagen zur Tat, oder dem Täter machen können werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm in Verbindung zu setzten T: 0731-8013-0

